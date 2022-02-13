مشروع هيكسبك دهب.. أياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم كنز في بيتك لن تتخيلي كيفية الاستفادة منه

زيت القلي المستعمل من الاشياء التي يتم التخلص منها اما في القمامة او في الاحواض ولك ما لايعرفه الكثير من سيدات البيوت انه يمكن استخدام هذه الزيت في عمل مشروع صغير ومربح جدًا حيث يستخدم الزيت الناتج عن عملية القلي في العديد من الصناعات منها صناعة منظفات الاواني القوية حيث يحتوي زيت القلي على نسبة عالية من الدهون المطلوبة في العديد من الصناعات, ولذلك سنوضح خلال المقال اهم استخدامات الزيت الناتج من القلي في فتح مشروع صغير يحقق العديد من الارباح في وقت قصير.

كيفية استخدام زيت القلي المستعمل لتصنيع الصابون

يمكن استخدام زيت القلي الذي تم استعماله اكثر من مرة في العديد من الاستخدامات اهمها عمل صابون لتنظيف الاواني والاسطح, وذلك لتوفير شراء الصابون لتنظيف الاواني ويمكن تجهيز كميات كبيرة وبيعها والربح منها, ولتجنب اضرارة ايضا من جفاف الايدي وغيرها من الاضرار ولتحضير الصابون من زيت القلي يجب اتباع الاتي:-

يتم تجميع كمية من الزيت المستعمل حوال لترين من الزيت.

يضاف على الزيت كوب من الدقيق, وكوب من النشا ويقلب كل المكونات معًا.

يوضع على الخليط نصف كوب من الجليسرين ويقلب جيدًا, ويوضع الجليشرين حتى يتسبب الصابون في جفاف اليد عند استخدامه.

يوضع اخيرا كوب من بيكربونات الصوديوم ويقلب حتى تمتزج كل المكونات معًا.

يتم تعبئة الصابون في علب نظيفة وجافة واستخدامه في تنظيف الاواني.

ما هي أهم استخدامات زيت القلي المستعمل

زيت القلي المستعمل له العديد من الاستعمالات والتي من اهمها الاتي:-