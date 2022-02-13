احذر أن تحكي 5 أحلام لأحد حتى المفسرين قد تفضح أسرارك الخفية

احلام اياك ان تحكيها لأحد حتي المفسرين فقد تكشف اسرارك وتفضحك، حيث أن جميع الناس يقولون أن الأحلام ما هي إلا وصف للعقل والأفكار للعقل الباطن، ولكن الأحلام التي نراها لا يجب أن تحسبها على الإطلاق، لكن هناك بعض الأحلام التي لا ينبغي الحديث عنها حتى لو لم تفعلها، لذلك إذا كنت ترغب في معرفة ما هو الحلم الذي تتحدث عنه، وما هو الحلم الذي لا يجب أن تتحدث عنه، يجب أن تقرأ السطور القادمة حتى تجد أخيرًا المزيد من المعلومات حول الأحلام وتفسيرها.

احلام اياك ان تحكيها لأحد حتي المفسرين فقد تكشف اسرارك وتفضحك

هناك بعض الأحلام التي عند رؤيتها في المنام لا يجب أن نحكيها، وإليكم هذه الأحلام:

الميت الذي يأتي في المنام ويدعو الشخص الحي أن يذهب معه إلى المكان المجهول

عندما ترى في المنام أن شخصًا مات يطلب من شخص حي أن يكون معه أو يذهب معه في المكان الذي يعيش فيه.

يجب ألا تتحدث عن هذا الحلم عندما تستيقظ ولا تخبره بغض النظر عن نوع هدفك الجيد، لأنه هذا يكون حلم سيء.

سقوط الأسنان في الحلم

عندما ترى في المنام أن أسنانك تتساقط أو أسنان شخصًا ما تعرفه هي التي تتساقط.

يجب ألا تخبر هذا الحلم لأحد لأنه يشير إلى شيء سيء جداً.

الأفراح والزغاريد في المنام

إذا رأيت في حلمك أنك متزوج ولديك أعراس وزهور واحتفالات، فلا يجب أن تتحدث في هذا الحلم مع أحد.

رؤية فقد شيء ثمين في الحلم

إن رؤية إنتهاء الطعام وفقده في الحلم أمر لا يجب أن نتحدث عنه عندما نستيقظ.

لأنه شيء في المجهول لا يعرفه أحد ولا نعرف ماذا يقصد أيضًا، لرؤية هذه الأحلام.

لذلك يجب ألا تبحث عن تفسيرها، ويجب عليك الاحتفاظ بها سراً وعدم مشاركتها مع أي شخص.

انقطاع الطعام ونفاده

أيضا هذه الرؤية أو الحلم من الأمور التي لا تحكى لأحد حتى لمفسر الأحلام، حيث أن تفسيرها لا يسر فينبغي التكتم عليها وعدم إخبار أي أحد بها على الإطلاق.