طريقة عبقرية لسحب الفلوس من الـ ATM و ماكينات الصرف الآلي بدون بطاقة في دقيقتين

نظرا للظروف الطارئة التي يمر بها العالم، وانتشار فيروس كورونا المستجد، ووجود متحورات جديدة من نوعيته أصبح الآن الجميع يرغب في إيجاد طريقة سهلة، وسلسة من أجل إيداع أو سحب مبلغ من المال، وذلك لتجنب أي تواجد داخل أماكن مزدحمة من الممكن أن تؤدي إلى انتشار الفيروس بشكل اكبر، لذا اليوم قررنا أن نذكر بعض المعلومات الخاصة بماكينات الصرف الآلي.

سحب الفلوس من الـ ATM بدون فيزا

لكي تتمكن من سحب فلوس من ماكينة الصرف الآلي بدون استخدام فيزا أو بطاقة عليك اتباع هذه النقاط:-

عليك القيام بإنشاء إصدار من السابق إلى السابق، وتعد هذه أولى الخطوات..

ثانيا سوف تجد في الصفحة الرئيسية الخاصة بالسابق إصدار آخر يعرف باسم إصدار السابق.

القيام بكتابة كلمة السر.

كتابة المتغير الخاص ب OTP وهو رمز اختصار لكلمة One Time Password الذي يحصل عليه عن طريق التطبيق الخاص بالمحافظة.

إدخال رقم المبلغ الذي قمت بادخاله مسبقا.

سوف تتمكن من استلام المبلغ فور اتباعك الخطوات السابقة.

خطوات الإيداع في ماكينة الـ ATM

يمكنك الإيداع بكل سهولة ويسر عن طريق القيام بالآتي:-

أن خطوات الإيداع هي نفس الخطوات السابق ذكرها في عملية السحب، ولكن يبقى الاختلاف الوحيد هو بدلا من اختيار خانة السحب نختار الخانة الخاصة بالإيداع.

كتابة كلمة المرور OTP، وهذا الرقم تحصل عليه من خلال المحفظة.

كتابة مبلغ قيمة ولابد أن يكون شبيه ومماثل للمبلغ الذي فمن بإدخاله.

إيداع هذا المبلغ.

الحصول على إيصال.

أهمية ماكينة الـ ATM