ثلاثة طرق لتنظيف الطاسة من التصاق الدهون والزيوت بها وتعود المقلاة كأنك اشتريتها للتو

تنظيف الطاسة من التصاق الدهون، لا يوجد مطبخ خالي من وجود طاسة خاصة بالقلي وتراكم عليها الكثير من الدهون والزيوت ولم يتمكن من التخلص من هذه الأوساخ وبقايا الزيوت، فضلا عن أن هذا الشكل الطاسة غير لائق وغير مرضي نهائي لست البيت، لذا دائما ما نجد أن البحث مستمر من أجل الوصول إلى طريقة سهلة وبسيطة من أجل تنظيف تلك الطاسة بشكل جيد، لذا اليوم قررنا نساهم في إيجاد حل لكي سيدتي للتخلص من هذا الشكل الغير لائق بأقل التكاليف، وذلك عن طريق اتباع السطور القادمة.

طريقة تحضير النوتيلا في المنزل أرخص وأكثر صحة من معلبات الأسواق

الطريقة الأولى للتنظيف

عليك إحضار المكونات التالية:

مقدار مناسب من الماء

إحضار مقدار من ملح الليمون

إحضار عصير ليمون

ملعقة ذات حجم كبير من الكركديه المجفف

طريقة التنظيف

قومي بوضع كافة المكونات السابقة في اناء، ومن ثم وضعها على النار مباشرة. عليك ترك هذا الخليط وقت من الزمن لكي يبدأ بالعمليات بشكل جيد. احضري الطاسة المراد تنظيفها ومن ثم وضعها داخل الاناء الموضوع به المكونات السابقة. ترك الطاسة داخل الماء لمدة تلت ساعة حتى تبدأ الدهون الملتصقة بالطاسة بالتساقط داخل الماء. يتم تكرار الأم حتى يتم تنظيف الطاسة بشكل جيد في النهاية يتم غسل الطاسة بالماء والصابون المخصص لغسل الاطباق

الطريقة الثانية للتنظيف

المكونات

إحضار مقدار من الماء

إحضار مقدار مناسب من ملح الليمون

ملعقة واحدة من بيكربونات الصوديوم الخاصة بالطعام.

نصف كوب من صابون الأطباق.

طريقة التنظيف