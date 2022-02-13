تلميع الخشب والموبيليا هترجعي الخشب القديم جديد ب 5 جنية بس بمكون ميخطرش على بال عفريت

يعتبر تلميع الخشب والموبيليا من الأشياء المهمة التي تهتم بها النساء في المنزل لأنه يعطي المنزل بريق ونظافة، فهناك الكثير من السيدات يعانون من هذه المشكلة التي تواجههم عند تنظيم المنزل وهي تنظيف الخشب والموبيليا، وهناك من تبحث عن وصفات تكون سهله وسريعة، معنا هنقدم لكم أسهل وصفه لتنظيف الخشب وتلميع الموبيليا بكل سهوله بأدوات متوفره في جميع المنازل والبيوت.

طريقة تلميع الخشب والموبيليا

هناك العديد من وصفات لتنظيف الخشب وتلميع الموبيليا ومنها ما يلي.

المكونات المطلوبة للخلطة

حوالي نصف عصر ليمونه.

وحوالي ملعقة من زيت معدني.

طريقة تحضير الوصفة

حيث أنه لا بد أن نقوم بوضع الليمون على الزيت ثم نقوم بوضع قماشه قطنية في الخليط بعد ذلك بمسح الخشب والموبيليا بيهم، ويمكن أيضاً استخدام فرشه ناعمه بدلا من القماشة.

ثم نقوم فيما بعد بتلميع الخشب والموبيليا بالقماشة بعد ذلك ولكن بدون أي مكونات بعد إستخدام الفرشة الناعمة تقوم بتلميع بالقماشة.

مكونات الوصفة الثانية

حوالي ملعقة زيت زيتون.

حوالي ربع كوب خل ابيض.

طريقة تحضير الوصفة

لا يد في البداية نضع الخل الأبيض على زيت الزيتون في زجاجة بخاخة ثم نقوم برج الزجاجة جيداً، ثم بعد ذلك نقوم برش الخشب والموبيليا بالخلطة.

ونقوم بمسحهم بالفوطة جيداً، ستلاحظ أن هذه الوصفة بالفعل وصفه عجيبة لأنها بالفعل تزيل البقع الموجودة.

مكونات الوصفة الثالثة

نقوم بتقسيم ليمونه إلى قسمين.

زيت زيتون.

كوب من الماء الدافئة.

طريقة تحضير الوصفة