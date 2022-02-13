شوف خصومات تصل إلى 50٪ على جميع المنتجات المتواجدة بداخل هايبر بنده بالسعودية

يسعى جميع الهايبر ماركت في السعودية لجذب العملاء من خلال العديد من العروض والخصومات التنافسية المتاحة بجميع منافذ البيع الخاصه بهم والتي يعد من أكثرهم انتشاراً هو هايبر بنده ويتميز بعرضه المستمر دائما وبقوه.

عروض هايبر بنده في قسم الجبن والألبان:

خصم 10٪ على جبنة رومي هيلثي فود مذاقها رائع للإستمتاع بفطور شهي، سعرها قبل العرض 56.95 ريال سعودي وبعد العرض 44.95ريال سعودي.

متاح داخل العرض الجبنة هايدلاند دوبل كريم، السعر قبل العرض للكيلو 20.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 14.95 ريال سعودي، ذات مذاق متميز.

متواجد أيضاً قشطة طازجة زينة، لا غنى عنها بجميع الأكلات الشهية ، سعرها قبل العرض 31.95ريال سعودي وبعد العرض 24.95اصبح ريال سعودي بادر بالحصول على العرض.

خصم يصل إلى 50٪ على جبنة شيدر أحمر / ويكسفورد، عالية الجودة سعرها قبل العرض 64.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 39.95 ريال سعودي.

جبن اسكندراني / اسطنبولي الزهار للإستمتاع بفطور شهي ومغذي، السعر للكيلو ب داخل العرض 18.95 ريال سعودي.

خصم على جبنة حلوم أسترا يصل إلى 10٪، ذات جودة عالية، سعرها قبل العرض 48.95 ريال سعودي وداخل العرض السعر 32.95 ريال سعودي.

يوجد خصم يصل إلى 10% علي حلاوه طحينية سادة الجميل، حيث كان سعرها قبل العرض 21.95 ريال سعودي وبعد العرض أصبح 11.95 ريال سعودي.

عروض وتخفيضات هايبر بنده على اللحوم: