شوف عروض جيلي الجديدة 2022 الزيرو ما يدوم إلا مع جيلي

عروض جيلي الجديدة كليا 2022 ، من شركة الوعلان بالمملكة العربية السعودية. ومع بداية العام الميلادي الجديد 2022 ، قدمت لنا شركة الوعلان التجارية حاملة العلامة التجارية ” جيلي ” . العروض الجديدة كليا منذ بداية شهر يناير 2022 . والآن ومع قرب انتهاء ثاني أشهر هذا العام فبراير 2022. تقدم لنا الوعلان عروض سيارة كوول راي الجديدة 2022 . وهي أحدث ما قدمته جيلي الآن ، وكعادة شركة الوعلان التجارية أو جيلي للسيارات تقدم تخفيضات وخصومات جديدة وتقسيط للسيارات بالاشتراك مع مصرف الراجحي . وتحت شعار جديد وهو ” الزيرو ما يدوم إلا مع جيلي ” . تقدم لنا جيلي السعودية عروض جديدة لسيارات موديل 2022 . ومن خلال الموقع الإلكتروني لجيلي يمكنك التسجيل برقم الهاتف الجوال لمعرفة تفاصيل العروض والحصول على كافة المعلومات الهامة بشأنها. والعروض الجديدة الآن على سيارة كوول راي 2022 .

عروض جيلي الجديدة سيارة كوول راي 2022

تقدم لنا جيلي السعودية الآن أحدث العروض على السيارات الجديدة موديل 2022 . ومن أكثر السيارات ذات الإمكانيات المتميزة والصدارة والجودة. سيارات كوول راي الجديدة موديل 2022 . والتي تقدمها جيلي بالمملكة العربية السعودية الآن. لإمكانية الشراء كاش أو بالتقسيط من خلال بنك الراجحي. والآن المميزات الجديدة مع تقسيط السيارات من جيلي هي كالتالي:

وجود سنه صيانه مجانية أو 20.000كم

أيضا هناك 5 سنوات ضمان او 150.000 كم

5 سنوات خدمه المساعده على الطريق

ومع التقسيط الآن بمميزات 0% دفعة أولى

0% رسوم إدارية

0% رسوم التمويل

تطبق شروط وأحكام البنك

أسعار سيارات كول راي 2022 الجديدة من جيلي

بالنسبة لسيارات جيلي كول راي الجديدة 2022 فهناك ثلاث أنواع جديدة منها بمميزات وأسعار مختلفة وهي.

جيلي كول راي بيسك 2022 ذات 174 حصان و محرك بسعة 1.5 لتر و سعر 69.385 ريال سعودي.

سيارة جيلي كول راي كومفورت 2022 ذات 174 حصان و محرك بسعة 1.5 لتر و سعر 76.285 ريال سعودي.

جيلي كول راي جي اف بلس 2022 ذات 174 حصان و محرك بسعة 1.5 لتر و سعر 86.635 ريال سعودي.

قدمنا لكم الآن كافة العروض والتفاصيل الجديدة لسيارة جيلي كول راي الجديدة 2022. ومن خلال موقع جيلي الرسمي يمكنكم التعرف على كافة التفاصيل المختلفة عن طريق التسجيل برقم الهاتف أو البريد الإلكتروني لسهولة التواصل مع الشركة.