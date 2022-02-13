نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لابتوب جرير خلال مهرجان التسوق على الكمبيوتر وملحقاتة وأكسسوارات الألعاب في المقال التالي
عروض جرير في السعودية، عروض مكتبة جرير في السعودية، شركة jarir bookstore مكتبة جرير من الشركات الناجحة والمميزة في المملكة العربية السعودية حيث تمتلك هذه الشركة عشرات الفروع التي تضم عدد كبير من الأقسام المختلفة، حيث لا يقتصر مجال هذه الشركة على مستلزمات الدراسة المختلفة فقط ولكن يوجد أقسام جديدة للإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر أيضاً، وتهتم شركة جرير بعمل عروض مستمرة على هذه الأقسام.
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عروض جرير اليوم بالمملكة
من العروض المعروفة في المملكة العربية السعودية هي عروض مكتبات جرير، حيث تقوم الشركة بعمل تخفيضات كبيرة كل فترة على الكثير من الأقسام المختلفة الموجودة في فروعها، وتضم هذه العروض الأجهزة والإلكترونيات المختلفة. تقوم الشركة بالإعلان عن هذه العروض من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، لذلك نجد الكثير من العملاء الذين يقومون بالبحث عن العروض المتاحة من شركة جرير.
اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير والاكسسوارات
- لابتوب جرير سعر كمبيوتر محمول مايكروسوفت سيرفس 3 إنتل كور 14 بوصة 3599 ريال سعودي بدلاً من سعر 4599 ريال سعودي من عروض لاب توب جرير.
- تخفيضات جرير سعر سماعة أذن داخلية أبل سلكي لايتينج ميكروفون مدمج لون أبيض 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 120 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير سعر سماعة رأس للألعاب سلكي منفذ صوت 3.5 مم مع ميكروفون لون أسود 239 ريال سعودي بدلاً من سعر 299 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير سعر سماعة رأس للألعاب سيلكي استرو أي 10 مع منفذ صوت 3.5 مم يو أس بي مع ميكروفون أحادي الاتجاه 349 ريال سعودي بدلاً من سعر 399 ريال سعودي.
- كود خصم جرير سعر سماعة سوني بولس ثري دي مع سماعة رأس للألعاب لاسلكي يو أس بي للشحن 499 ريال سعودي بدلاً من سعر 529 ريال سعودي.
- jarir bookstore مكتبة جرير سعر سماعة رأس للألعاب سلكي ستيل سيريس 5 مع ميكروفون قابل للسحب 389 ريال سعودي بدلاً من سعر 429 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين سعر سماعة هاير اكس كلاودكس سماعة ميكروفون مع منفذ صوت 3.5 مم 259 ريال سعودي بدلاً من سعر 329 ريال سعودي.
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