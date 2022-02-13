نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى العروض والتخفيضات على الأجهزة الكهربائية في اكسترا السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أقوى العروض والتخفيضات على الأجهزة الكهربائية في اكسترا السعودية - ثقفني
عروض وتخفيضات اكسترا على الأجهزة الكهربائية عروض قوية للغاية وأقبل على الاستفادة منها كافة العملاء في المملكة العربية السعودية ومن أهم ما يميز اكسترا هي تقديمها للتخفيضات والخصومات التي تصل نسبتها لأكثر من 50% وتتبعوا معنا في مقالنا التالي أقوى عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية.
عروض وتخفيضات اكسترا على الأجهزة الكهربائية
تقدم اكسترا عروض وتخفيضات على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها كلًا من التالي:
- يشمل العرض غسالة توشيبا صحون 14 مكان للتخزين مع ستة برامج ومتوفر باللون الفضي.
- يحتوي العرض على كلاس برو مكيف جداري 18000 وحدة توزيع هواء في أربعة اتجاهات بارد.
- يشمل العرض على ميديا غسالة صحون وبها مكان تخزين سبعة برامج متوفرة باللون الفضي.
- يحتوي العرض على كلاس برو ثلاجة 12 قدم مانعة للتجمد متوفرة باللون الأبيض.
- يشمل العرض على توشيبا غسالة صحون 14 مكان تخزين مع ستة برامج ومتوفر باللون الأبيض.
- يحتوي العرض على كلاس برو ثلاجة 6.2 قدم باب واحد متوفرة باللون الفضي.
- يضم العرض کلاس برو ثلاجة 3.2 قدم، باب واحد، أسود.
- يوافر العرض هيتاشي ثلاجة سعة 19.4 قدم، أنفيرتر، متوافرة باللون الفضي.
تخفيضات اكسترا على الأجهزة الكهربائية:
يشمل العرض أيضًا على أنواع أخرى من الأجهزة التي من بينها المكيفات:
- يحتوي العرض على كلاس برو مكيف جداري 18000 وحدة توزيع هواء في أربعة اتجاهات.
- يشمل العرض على مكيف جنرال الكترك 22000 وحدة بارد.
- يحتوي العرض على الزامل مكيف جداري 12000 واحدة حار وبارد.
- يشمل العرض على مكيف جداري كلاس برو جداري 18000 وحدة توزيع هواء في أربعة اتجاهات بارد وحار.
- يحتوي العرض على ميديا آوليمبوس مكيف شباك 18000 وحدة تبريد بارد.
- يشمل العرض على هاير مكيف شباك 21500 وحدة كمبريسور روتاري حار وبارد.
- يشمل العرض على جنرال الكترك مكيف شباك 17600 وحدة بارد وحار.
- توفر اكسترا عرض على جنرال الكترك مكيف شباك 17699 وحدة تبريد بارد روتاري.
- يحتوي العرض على مكيف جري شباك 18000 وحدة حرارية بارد.
- يشمل العرض على تي سي إل مكيف شباك 18000 وحدة كمبريسور روتاري بارد.
- يحتوي العرض على مكيف هاس شباك 22000 وحدة حار وبارد متوفر باللون الأبيض.
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