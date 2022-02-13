شوف أقوى العروض والتخفيضات على الأجهزة الكهربائية في اكسترا السعودية

عروض وتخفيضات اكسترا على الأجهزة الكهربائية عروض قوية للغاية وأقبل على الاستفادة منها كافة العملاء في المملكة العربية السعودية ومن أهم ما يميز اكسترا هي تقديمها للتخفيضات والخصومات التي تصل نسبتها لأكثر من 50% وتتبعوا معنا في مقالنا التالي أقوى عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية.

عروض وتخفيضات اكسترا على الأجهزة الكهربائية

تقدم اكسترا عروض وتخفيضات على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها كلًا من التالي:

يشمل العرض غسالة توشيبا صحون 14 مكان للتخزين مع ستة برامج ومتوفر باللون الفضي.

يحتوي العرض على كلاس برو مكيف جداري 18000 وحدة توزيع هواء في أربعة اتجاهات بارد.

يشمل العرض على ميديا غسالة صحون وبها مكان تخزين سبعة برامج متوفرة باللون الفضي.

يحتوي العرض على كلاس برو ثلاجة 12 قدم مانعة للتجمد متوفرة باللون الأبيض.

يشمل العرض على توشيبا غسالة صحون 14 مكان تخزين مع ستة برامج ومتوفر باللون الأبيض.

يحتوي العرض على كلاس برو ثلاجة 6.2 قدم باب واحد متوفرة باللون الفضي.

يضم العرض کلاس برو ثلاجة 3.2 قدم، باب واحد، أسود.

يوافر العرض هيتاشي ثلاجة سعة 19.4 قدم، أنفيرتر، متوافرة باللون الفضي.

تخفيضات اكسترا على الأجهزة الكهربائية:

يشمل العرض أيضًا على أنواع أخرى من الأجهزة التي من بينها المكيفات: