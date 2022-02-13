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عمر شويل - جدة العجينة السحرية الصالحة لكل أنواع المعجنات و أشهي طرق المخبوزات والحواوشي - ثقفني
العجينة المناسبة لكل المخبوزات ليس هناك أجمل من معرفة طريقة ناجحة للعجين لعمل أكبر قدر من المخبوزات الناجحة الشهية المختلفة، ويكون من السهل التمييز في إفطار جميل مختلف كل يوم، أو عمل مخبوزات خفيفة للعشاء تؤكل بجانب مشروبك المفضل، ويمكن أيضا وضعها للأولاد في بوكس الساندوتشات في المدرسة على سبيل التغيير و التجديد.
أسهل طريقة عجين تصلح للكثير من المخبوزات
مكونات العجينة المناسبة لكل المخبوزات
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ملعقتين كبيرتين من زيت عباد الشمس أو زيت الذرة.
- ملعقة صغيرة سكر.
- رشة ملح.
طريقة التحضير خذه العجينة المتعددة الاستخدامات
- تخلط الخميرة مع ماء دافئ والسكر.
- نقوم بنخل الدقيق وإضافة الزيت والملح له.
- تصب الخميرة على الدقيق والزيت والملح و نقوم بالعجن بباقي الماء ويمكننا إضافة ماء أو دقيق لتصبح العجينة لينة متماسكة لا تلتصق باليد.
- تغطي العجين وتترك في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها ويمكننا استخدامها في الكثير من المخبوزات.
طرق شهية لمخبوزات بهذه العجينة السهلة السريعة
- مخبوزات الجبنة :يمكننا تكوين كرات صغيرة أو متوسطة الحجم من هذه العجينة وحشوها بأي نوع مفضل من الجبن وغلق الكرات وتشكيلها حسب الرغبة على الجبن ونقوم بدهنها بالبيض لتحصل على اللون الدهبي في الفرن ورشها بحبة البركة أو السمسم.
- تصلح هذه العجينة لعمل أحلى وانجح عيش سوري رفيع للشورما، نكون كرات في حجم قبضة اليد ونقوم بفردها جدا حتى تأخذ سمك رقيق وفي طاسة كبيرة على نار البوتاجاز نقوم بوضع العجين المفرود حتى ينتفخ لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق على كل وجه حتى تمام النضج، ويمكن وضع الشاورما بداخله أو أي نوع مفضل لعمل أحلى ساندوتش بطعم لا يقاوم.
- من الممكن عمل أي شكل من العيش بهده العجينة قم نبدأ بحشوه بالمربي والقشطة.
- بالطبع تصلح لعمل أطعم بيتزا نقوم بدهن العجينة بالصلصة ورشة زعتر ثم نضع مكونات البيتزا المفضلة لدينا ونقوم بإدخالها الفرن حتى النضج لنستمتع بأحلى بيتزا.
- يمكننا عمل مخبوزات القرفة البسيطة الشبيهة بالسينابون ، غن طريق فرد العجين على شكل مستطيل وعمل حشوه من القرفة والسكر والزبدة، ونقوم بدهن العجين المستطيل به ثم نقوم ببرم العجين أو لفه كرول ويقطع ليأخذ شكل السينابون بطعم لذيذ، وبعد المتقطع يم إدخاله الفرن حتى تمام النضج لنحصل على معجنات بالقرفة لذيذة جدا ولا تقاوم.
- يمكننا عمل الحواوشي الاسكندراني علي أصوله بهذه العجينة فهي بالفعل متعددة الاستخدامات، ستحصلين علي الحواوشي الاسكندراني اللذيذ بل ستحصلين علي حواوشي هش ومنتفخ ، وطعم للعجين لذيذ متشرب الطعم اللذيذ كله للحم المفروم، كل ماعليكي هو فرد العجين علي شكل دائري وإضافة اللحم المفروم علي شكل نصف دائري وغلق العجين جيدا وإدخاله الفرن.
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