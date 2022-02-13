العجينة السحرية الصالحة لكل أنواع المعجنات و أشهي طرق المخبوزات والحواوشي

العجينة المناسبة لكل المخبوزات ليس هناك أجمل من معرفة طريقة ناجحة للعجين لعمل أكبر قدر من المخبوزات الناجحة الشهية المختلفة، ويكون من السهل التمييز في إفطار جميل مختلف كل يوم، أو عمل مخبوزات خفيفة للعشاء تؤكل بجانب مشروبك المفضل، ويمكن أيضا وضعها للأولاد في بوكس الساندوتشات في المدرسة على سبيل التغيير و التجديد.

أسهل طريقة عجين تصلح للكثير من المخبوزات

مكونات العجينة المناسبة لكل المخبوزات

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقتين كبيرتين من زيت عباد الشمس أو زيت الذرة.

ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح.

طريقة التحضير خذه العجينة المتعددة الاستخدامات

تخلط الخميرة مع ماء دافئ والسكر. نقوم بنخل الدقيق وإضافة الزيت والملح له. تصب الخميرة على الدقيق والزيت والملح و نقوم بالعجن بباقي الماء ويمكننا إضافة ماء أو دقيق لتصبح العجينة لينة متماسكة لا تلتصق باليد. تغطي العجين وتترك في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها ويمكننا استخدامها في الكثير من المخبوزات.

طرق شهية لمخبوزات بهذه العجينة السهلة السريعة