شوف أقوي العروض على الأجهزة المنزلية والإليكترونيات من بنده وهايبر بنده

مجموعة شركات بنده وهايبر بنده السعودي تقدم للجميع هذا الأسبوع عروض مغرية ومميزة، احصل الآن على قسائم شرائية تصل إلى 300 ريال لأي مشتريات فوق الـ 300 ريال، ولا تفوتك، أقوى العروض على مجموعة الأجهزة المنزلية والكهربائية، وتشكيلة من البقالة الأسبوعية والأحتياحات المنزلية، والمفروشات، والإليكترونيات والجوالات المحمولة، والساعات الذكية، وأدوات المطبخ.

أقوي العروض على الأجهزة المنزلية والإليكترونيات من بنده وهايبر بنده

وتوفر بقسم العناية بالأطفال تقدم عروض خاصة 1 + 1 مجاناً، وتوفر منتج للأطفال من بيجون بنصف الثمن، شركة جونسون تقدم خصم 30% على مناديل الأطفال وتوفر تشكيلة متنوعة، كما تقدم خدمة التوصيل والتركيب مجاني عند شراء شاشات التلفزيون، وتوفر للأطفال مجموعة رائعة من الألعاب المختارة التي تناسب جميع أعمارهم، كما نقدم لكم طريقة الشروط والأحكام بنهاية المقال.

طقم قدور تومبك كوركماز، 11 قطعة، سعر الطقم 399.00 ريال بدلاً من 539.00 ريال.

طقم صواني مدورة غير لأصقة للفرن، من مستر كوك، مقاسات ( 22، 26، 30)، بسعر 71.00 ريال بدلاً من 81.00 ريال.

مقلاة جرانيت غير لأصقة، مستر كوك، مقاس 20، بسعر 25.00 ريال بدلاً من 39.00 ريال.

مقلاة جرانيت غير لاصقة، مستر كوك، مقاس 24، بسعر 33.00 ريال بدلاً من 49.00 ريال.

مقلاة جرانيت غير لاصقة، مستر كوك، مقاس 28، بسعر 39.00 بدلاً من 55.00 ريال.

مقلاة جرانيت غير لاصقة، مستر كوك، مقاس 32، بسعر 47.00 ريال بدلاً من 65.00 ريال.

طقم كنكة لتحضير القهوة من كوركاز، 12 قطعة، سعر الطقم 25.00 ريال بدلاً من 49.00 ريال.

صينية مستطيله أوفن شيف، سعة 3.75 لتر، بسعر 27.00 ريال بدلاً من 54.00 ريال.

صينية مستطيلة أوفن شيف، سعة 4.8 لتر، بسعر 30 ريال بدلاً من 59.00 ريال.

طقم إبرايق وكاسات باسباتشي، بسعر 15.00 ريال بدلاً من 29.00 ريال.