أشهر طريقة استخدام زيت القلي المستعمل مشروع منزلي هيكسبك ذهب تعلم الطريقة

يتم تحضير كميات كبيرة من زيت الطعام المستخدم في الكثير من المطابخ في كل دولة، وتبحث الكثير من النساء عن طرق الاستفادة من زيت القلي المستعمل بدلاً من رميها والتخلص منه حيث يمكننا أن نستغل الزيت المستعمل في الكثير من الطرق، ومن أشهر الطرق استخدام الزيت المستعمل هي طريقة عمل الصابون المنزلي لتنظيف الصحون والحليب ويوجد طريقة أخرى، وهي استخلاص الجلسرين منه وعمل المرطبات للبشرة والشعر كما يمكننا استخدامه أيضاً في تنظيف أجزاء الشفاط المنزلي.

عمل الصابون المنزلي من زيت القلي المستعمل

سوف نحتاج في هذه الوصفة خمس أكواب من زيت الطعام المستعمل فقط.

وربع كيلو بوتاس ولا يجب أن نزيد في كمية البوتاس.

وسوف نستخدم كوب واحد من الدقيق.

وسوف نستخدم أيضاً عصير ليمون.

طريقة عمل الصابون المنزلي من زيت القلي المستعمل

يجب أولا أن نقوم بتذويب البوتاس في قدر من الماء بصورة جيدة وتقليبه باستخدام ملعقة خشبية.

وبعد ذلك نضيف هذا البوتاس إلى الزيت المستعمل ويجب أن نقوم بتصفيته الزيت جيداً، وبعد ذلك ونقلب تقليب مستمر بواسطة ملعقة خشبية.

ونضيف الدقيق بصورة تدريجية مع مراعاة التقليب المستمر حتى لا تتكون أى تكتلات فى الخليط.

وعندما نستمر في التقليب سوف نحصل على قوام متماسك من الصابون نضع عصير الليمون ونستمر في التقليب أيضاً ثم نتركه قليلاً.

وبعد ذلك نقوم بصب الصابون في قوالب ونقطعه وبعد ذلك نتركه إلى أن يجف بصورة تامة ويصبح ملمسه صلب.

ويكون الصابون جاهز للاستخدام لتنظيف الحلل والصحون وأيضا لتنظيف الملابس.

وفي نهاية هذا المقال نكون قد وضحنا لكم طريقة عمل الصابون باستخدام زيت القلي المستعمل، وأوضحنا المكونات والطريقة ويوجد الكثير من الطرق الأخرى التي من الممكن استخدامها ونستفيد بزيت القلي المستعمل.