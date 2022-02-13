اياك ان ترمى زيت القلي المستخدم بعد اليوم هتكسب دهب الزيت كنز فى البيت وإليك السبب

الجميع يشعر بالغرابة من استخدام زيت القلى مرة أخرى بسبب معرفتنا بالضرر الذي يسببه زيت القلي بعد استخدامه مرة أخرى في الطهي، لكن في هذا المقال لن نتحدث عن أي ضرر يصيب الجسم فقط نعرض الطرق الابتكارية المهمة التي تفيدنا فقط ومن أهم طرق زيت القلي التي يمكن استخدامه في عدة أشياء ومن أهمها الأثاث، وإزالة البقع وتلك الطرق سوف نتحدث عنها بالتفصيل.

فائدة زيت القلى في المنازل

كما ذكرنا أن زيت القلى له عدة فوائد كثير، لكن أهمها هي تلميع الأثاث، وتلك الطريقة سوف تؤدي إلى انبهارك بشكل كبير اتبع هذه الخطوات:

قم بإحضار علبة فارغة والتي تستخدم للرش وتكون بها بخاخة حتى تسهل من عملية التلميع.

بعد ذلك عليك أن تحضر الزيت التي تم استخدامه من قبل في القلي، وعملية الطهي ثم ضع منه في البخاخة بنسبة كافية.

في النهاية عليك أن تحضر القليل من الخل والذي يكون مساوي لحجم الزيت ثم اخلطهم ببعضهم بطريقة جيدة.

بعد ذلك ضع هذه السائل على الأثاث الخشبي ثم مرر المنديل بعد ذلك وسوف ترى النتيجة بطريقة واضحة.

زيت القلى في إزالة الدهان

جميعنا عندما يكون لدينا تنظيف في المنزل وخاصة عند شراء منزل جديد نتجه إلى عملية تلوين المنزل بالدهان المناسب، لكن نواجه مشكلة أكبر عندما يتم التصاق الدهان بالأيدي ونحاول عدة مرات حتى يتم التخلص من الدهان، لكن كل المحاولات تفشل لذا سوف نذكر طريق زيت القلى: