طريقة عبقرية سحب فلوس من ماكينة Atm بدون فيزا في 3 دقائق فقط

نعلم جميعا بأن المحفظة الإلكترونية أصبحت من أكثر الوسائل تعاملا بين الناس فهي تكون وسيلة سهلة لإيداع فلوس أو سحب فلوس دون التعرض إلى الزحام والتكدسات وخاصة بعد انتشار فيروس كرونا ودخول مصر في الموجة الخامسة وسوف نوضح طرق سحب الفلوس من خلال هذا المقال.

طريقة سحب النقود من ماكينة الصراف الآلي ATM بدون بطاقة في 3 دقائق

طريقة سحب الفلوس من ماكينة Atm

تتوافر هذه الماكينة في جميع الشوارع المصري مما يؤدي إلى توافر فرصة سحب الفلوس في أي وقت ومكان ونوضح خطوات الحصول على الفلوس من خلال النقاط التالية:

لا بد من الذهاب إلى أقرب مكينة Atm.

يسجل العميل في المحفظة الرقمية بالدخول.

يختار السحب النقدي.

يكتب العميل الرقم الذي يريد أن يسحبه من المحفظة الإلكترونية.

يكتب كلمة السر الخاص بالمحفظة الإلكترونية الخاصة بي.

يقوم النظام بإظهار رمزالإمان.

ثم يقوم العميل باختيار خدمات نقدية بدون بطلقة.

يضغط يعد ذلك على خدمات المحفظة الإلكترونية.

يقوم باختيار كلمة سحب نقدي.

يكتب رقم الهاتف الخاص بالمحفظة الإلكترونية.

يقوم بكتابة الرقم السري الذي ارسل له من المحفظة الإلكترونية.

يكتب بعد ذلك المبلغ الذي يريد سحبه من المحفظة.

خطوات أيداع الفلوس في ماكينة Atm

يمكن أن نقوم بوضع الأموال التي نريدها بدون أي بطاقة داخل ماكينة Atmوذلك وفقا للخطوات التالية