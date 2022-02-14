3 أجهزة كهربائية وراء ارتفاع فاتورة الكهرباء حتي لو اغلقتهم أحدهم مفاجأة للجميع اوقفهم فورا !!

استهلاك الكهرباء من أبرز الأشياء التي تمثل عبأً كبيرا على الكثير من ‏الأسر وذلك لأن الكهرباء دائما يرتفع سعرها ‏بشكل غير متوقع وتحاول الأسر دائما محاولة تقليل الاستهلاك من استخدام بعض الأجهزة التي تكون موجودة في المنزل حتى يقول لهذا من فاتورة الكهرباء ‏ولكن هذا لا يأتي دائما بنتيجة ويكون من الصعب فعل ذلك لأن هناك بعض الأجهزة التي تؤدي إلى استهلاك قدر كبير من الكهرباء دون أن نعلم ما هي هذه الاجهزة وهناك أجهزة أخرى نظن أنها تستهلك مقدار كبير من الكهرباء ولكن ما يحدث هو عكس ذلك وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الأجهزة التي تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الكهرباء وفي نفس الوقت هي أجهزة غير متوقع ربما تستهلك هذه الاجهزة الكهرباء حتى في الوقت الذي لا تعمل في سنتحدث عن بعض الأجهزة التي تتسبب في ذلك.

3 أجهزة كهربائية ترفع فاتورة الكهرباء حتى بعد إغلاقها

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فيما يلي سنتحدث عن بعض الأجهزة التي تسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء حتى عندما تكون مغلقة وهذه الاجهزة هي:

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غسالة الأطباق من أبرز الأجهزة التي تستهلك قدر كبير من التيار الكهربائي لانه حتى عندما تكون هذه الآلة مغلقة ‏فإنها تسبب في سحب كمية كبيرة من التيار الكهربائي كما أنها من الأجهزة التي ربما لا نتذكر أبدا إزالتها ‏من الكهرباء.

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‏ المكوة الكهربائية أيضا تسهلك قدرا كبيرا من الكهرباء حتى وهي لا تعمل لذلك لابد أن نقوم بإزالتها من الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها فورا وعدم تركها لفترة طويلة وهي مربوطة بالكهرباء.

أجهزة اخري تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء‏

من أبرز الأجهزة التي تسهلك قدرا كبيرا من التيار الكهربائي أيضا هي الشواحن التي تعمل عليها الكثير من الأجهزة وذلك لإننا نقوم باستخدام الشاحن وبعد الانتهاء منها نترك داخل الكهرباء وهذا يستهلك تيارًا كهربائيًا كبيرًا لذلك لابد من ازالة الشاحن من الكهرباء بعد استخدامه.

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