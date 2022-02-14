نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة جهنمية لتنظيف دهون البوتاجاز وإزالة الدهون والحروق الصعبة بدون فرك ودعك في المقال التالي
عمر شويل - جدة خلطة جهنمية لتنظيف دهون البوتاجاز وإزالة الدهون والحروق الصعبة بدون فرك ودعك - ثقفني
طريقة تنظيف دهون البوتاجاز، يعد البوتاجاز من أهم الأجهزة الموجودة بكل منزل ونظافته تعتبر من أهم أسرار نظافة المنزل بأكمله، حيث أنه من المهام الصعبة في التنظيف نظرا لتراكم الدهون أو وجود أماكن مختلفة ويصعب تنظيفها وأيضا المفاتيح والليمون والفرن وأيضا سطح البوتاجاز، حيث يوجد طرق عديدة لتنظيفه ولكن تؤدى إلى جفاف اليدين لاحتوائها على بعض الكيماويات الضارة، فيجب علينا البحث عن طرق إزالة الدهون من علي البوتاجاز ومحتوياته، فيوجد بعض الوصفات الطبيعية لحل هذه المشكلة.
الشروط الواجب توافرها قبل البدء في تنظيف البوتاجاز:-
- التأكد من فصل البوتاجاز من الكهرباء.
- التأكد من إغلاق مقبس الغاز.
- التأكد من برودة البوتاجاز لكي لا يتم الإصابة بالحرق عند التنظيف.
- بحب ارتداء قفازات خاصة بالتنظيف لعدم التعرض لالتهابات في الجلد.
أولا: ملح الليمون:-
- يعد من إحدى خلطات التنظيف وإزالة الدهون لاحتوائه على الأحماض التي تساعد على إزالة الدهون.
- نقوم بتحضير نصف والتي من الماء ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من ملح الليمون مع ربع كوب من الصابون السائل وملعقة من بيكربونات الصوديوم.
- تخلط كل المكونات جيدا ثم نقوم بوضعها في زجاجة بها بخاخ.
- لنقوم بتحضير قطعة من القماش ونقوم بفرك البوتاجاز ثم نقوم بترك الخليط على البوتاجاز بالكامل.
- يترك الخليط على البوتاجاز لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بفرك البوتاجاز باستخدام قطعة من السلك الألومنيوم مع التركيز على أماكن تراكم الدهون.
- نقوم بمسح سطح البوتاجاز من الخليط وإزالة الدهون منه حتى يصبح لامعا.
ثانياً: كربونات الصوديوم:-
- في وعاء نقوم بخلط اربع ملاعق من البيكربونات الصوديوم مع كوب ونصف من الخل يقلب الخليط جيدا ثم يوضع في زجاجة رش.
- نقوم برش الخليط على سطح البوتاجاز ويترك لمدة ٢٠ دقيقة وبتم فركه بواسطة قطة من السلك ثم نقوم بتنظيفه بقطعة من القماش المبللة بالماء حتى يصبح البوتاجاز أكثر نظافة ولمعان ثم نقوم بمسحه بقطعة قماش مجففة.
ثالثاً: سائل تنظيف الأطباق والكلور:-
- نقوم بخلط كمية من الصابون السائل مع الكلور في لتر من الماء المغلي.
- نقوم بوضع الخليط على البوتاجاز ويترك فترة قليلة ثم نقوم بفركه بالسلك أو لوفه ثم نقوم بمسح البوتاجاز جيدا حتى يتم إزالة كل الدهون منه ويجفف بواسطة منشفة مبللة ثم منشفة مجففة.
- يمكن نقع عيون البوتاجاز في خليط سائل تنظيف الأطباق والكلور والخل والبيكربونات الصوديوم ونتركهم ليلة كاملة في ماء مغلي ثم يشطف جيدا ويجفف ويتم استخدامه.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ