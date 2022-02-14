نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض بنده اليوم على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أحدث عروض بنده اليوم على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية - ثقفني
عروض بنده هايبر بنده اليوم تقدم أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية لهذا الأسبوع، مع مهرجان الكل رابح بقسائم شراء مجانية تصل إلى 300 ريال سعودي على المشتريات التي تتعدى قيمتها ال 300 ريال، وسوف نذكر لكم من خلال هذا المقال شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها والاستفادة منها خلال الفقرات التالية، تابعونا هذا بالإضافة إلى مئات العروض على آلاف المنتجات من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المختلفة فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة لشراء جميع احتياجاتكم بأوفر الأسعار.
شروط بنده هايبر بنده للاشتراك والاستفادة من عروض قسائم الشراء المجانية:
- سيتم طباعة القسيمة الشرائية بعد عملية الشراء.
- القسيمة الشرائية صالحة للاستخدام مرة واحدة فقط.
- تستخدم قيمة القسيمة مرة واحدة ولا يمكن تجزيتها.
- لأ يمكن إستبدال قيمة القسيمة بمبلغ نقدي.
- ولا يمكن استرجاع المبلغ المتبقي نقداً.
- القسيمة صالحة للاستخدام في كل فروع بنده هايبر بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية في المواعيد المحددة على كل قسيمة شراء.
عروض بنده هايبر بنده للأدوات المنزلية:
- عرض قوي طقم قدور توميك كوركوماز مكون من 11 قطعة بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 539 ريال.
- طقم صينية مدورة غير لاصقة للفرن مستر كوك مكون من 3 قطع مختلفة الأحجام بسعر 71 ريال سعودي بدلاً من 88 ريال.
- طقم ابريق وكاسات باسباتشي بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 29 ريال.
عروض الأجهزة الكهربائية من أجهزة المطبخ:
- محضرة طعام بلاك آند ديكر قوة 400 واط بسعر 279 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال.
- عصارة مولينكس متعددة الإستخدامات قوة 800 واط بسعر 385 ريال سعودي بدلاً من 449 ريال.
- عرض خلاط مولينكس مع مطحنتين بسعر 239 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال.
- فرن كهربائي اي تي سي سعة 45 لتر بسعر 309 ريال سعودي بدلاً من 365 ريال.
- غلاية فيليبس سعة 1.7 لتر بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال.
- قلاية مولينكس صحية سعة واحد لتر بسعر 229 ريال سعودي بدلاً من 239 ريال.
- مكواة بلاك آند ديكر قوة 1100 واط بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من ة159 ريال.
- مكواة كي أون قوة 2200 واط بسعر 65 ريال سعودي بدلاً من 89 ريال.
- صانعة ساندوتش 3 في 1 اي تي سي بسعر 105 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال.
- قدر ضغط كهربائي السيف سعة 8 لتر بسعر 305 ريال سعودي بدلاً من 389 ريال.
- مكنسة كهربائية أريتي قوة 1600 واط بسعر 115 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال.
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