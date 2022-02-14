شوف أحدث عروض بنده اليوم على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

عروض بنده هايبر بنده اليوم تقدم أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية لهذا الأسبوع، مع مهرجان الكل رابح بقسائم شراء مجانية تصل إلى 300 ريال سعودي على المشتريات التي تتعدى قيمتها ال 300 ريال، وسوف نذكر لكم من خلال هذا المقال شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها والاستفادة منها خلال الفقرات التالية، تابعونا هذا بالإضافة إلى مئات العروض على آلاف المنتجات من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المختلفة فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة لشراء جميع احتياجاتكم بأوفر الأسعار.

شروط بنده هايبر بنده للاشتراك والاستفادة من عروض قسائم الشراء المجانية:

سيتم طباعة القسيمة الشرائية بعد عملية الشراء.

القسيمة الشرائية صالحة للاستخدام مرة واحدة فقط.

تستخدم قيمة القسيمة مرة واحدة ولا يمكن تجزيتها.

لأ يمكن إستبدال قيمة القسيمة بمبلغ نقدي.

ولا يمكن استرجاع المبلغ المتبقي نقداً.

القسيمة صالحة للاستخدام في كل فروع بنده هايبر بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية في المواعيد المحددة على كل قسيمة شراء.

عروض بنده هايبر بنده للأدوات المنزلية:

عرض قوي طقم قدور توميك كوركوماز مكون من 11 قطعة بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 539 ريال.

طقم صينية مدورة غير لاصقة للفرن مستر كوك مكون من 3 قطع مختلفة الأحجام بسعر 71 ريال سعودي بدلاً من 88 ريال.

طقم ابريق وكاسات باسباتشي بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 29 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية من أجهزة المطبخ: