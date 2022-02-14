سر الفوز في مسابقة الحلم mbc وأرقام الاتصال من جميع الدول

تتواصل عمليات الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول، والتي تشهد إقبالاً كبيرًا من الآلاف من المواطنين أملاً في الحصول على إحدى جوائز المسابقة التي تخطت قيمتها حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، والاشتراك أيضًا للفوز بالجائزة الأولى التي سيتم السحب عليها خلال الأيام المقبلة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، مع العلم أن السحب على الجوائز يتم بنظام القرعة العشوائية على الهواء مباشرةً مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامج صدى الملاعب المذاع على فضائية إم بي سي، وسيتم التواصل مع الفائز من خلال التواصل من رقم دولي ثابت للحصول على البيانات الخاصة به.

سر الفوز في مسابقة الحلم

أما عن سر الفوز في مسابقة الحلم، فلابد في البداية من اتباع خطوات الاشتراك الأساسية عبر أي من الطرق الأساسية للاشتراك، والتي تتمثل في الاتصال الهاتفي أو إرسال الرسائل النصية، أو من خلال الموقع الرسمي للمسابقة، أو عبر تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وتثبيته على جوالك، ثم التواصل من خلال تسجيل البيانات الخاصة بالمشترك، ثم الإجابة بشكل صحيح على أسئلة المسابقة التي تصلك، والأخذ في الاعتبار بأنه كلما زادت فرص إجابتك زادت فرص اشتراكك في المسابقة، ويتبقى في النهاية عامل الحظ بعد تسجيل اسمك أو رقمك بين أسماء المشتركين، حيث سيخضع بعد ذلك السحب العشوائي من بين الأرقام المشاركة جميعها، ومن ثم إعلان اسم فائز واحد للجائزة، مع منعه من المشاركة في السحوبات اللاحقة.

أرقام مسابقة الحلم

ننر لكم أبرز أرقام مسابقة الحلم من الكثير من البلدان، وفي حالة البحث وعدم وجود رقم لدولتك، يُمكن التواصل من خلال الأرقام الموحدة التي وفرتها المسابقة:

السعودية موبايلي 650444

السعودية زين 755505

الكويت GSM 4141

الإمارات اتصالات 6070

البحرين Batelco 94000

العراق Asiacell 2266

مصر GSM 95458

أما عن الرقم الدولي الموحد الذي يُمكن التواصل به من جميع الدول دون استثناء، خاصةً من الدول الغير مُدرج لها أرقام اتصال في جدول المسابقة، فيُمكن التواصل من خلال الرقم الدولي الموحد: 0088216101092.