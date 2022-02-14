نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض استثنائية من هايبر لولو على الهواتف والشاشات والأجهزة حتى نهاية فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض استثنائية من هايبر لولو على الهواتف والشاشات والأجهزة حتى نهاية فبراير، تتوفر مجموعة تخفيضات على الشاشات لدى هايبر لولو، حيث تتوفر شاشة ال جي UP77 55 بوصة UHD مع تقنية 4K بسعر 2849 ريال بدلا من 5299 ريال خصم 46%، تتوفر شاشة تلفزيون سوني الترا اتش دي مع تقنية 4K سمارت 55 بوصة بسعر 3699 ريال بدلا من 4199 ريال خصم 12% ضمن عروض هايبر لولو على الشاشات.

تخفيضات هايبر لولو على الشاشات

تتوفر شاشة تلفزيون سوني الترا اتش دي مع تقنية 4K سمارت 65 بوصة بسعر 4799 ريال بدلا من 5999 ريال خصم 20%، يتوفر سوني تلفزيون جوجل الذكي مع تقنية 4K حجم 65 بوصة بسعر 3999 ريال بدلا من 5199 ريال خصم 23%، تتوفر ضمن عروض هايبر لولو على الشاشات شاشة تلفزيون ال جي UP 81 حجم 55 بوصة UHD مع تقنية 4K بسعر 2899 ريال بدلا من 5899 ريال خصم 51%، يتوفر سوني تلفزيون جوجل ذكي مع تقنية 4K حجم 55 بوصة بسعر 3049 ريال بدلا من 3999 ريال خصم 24%.

عروض هايبر لولو حتى نهاية فبراير

تتوفر أيكون صانعة السعادة 10 في واحد بسعر 249 ريال بدلا من 406 ريال خصم 39%، يتوفر مايكرويف كاندي سعة 25 لتر بسعر 377 ريال بدلا من 649 ريال خصم 42%، تتوفر أريتي صانعة الفشار بسعر 739 ريال بدلا من 1199 ريال خصم 38%، تتوفر أريتي ماكينة صانعة القهوة اسبريسو 850 واط بسعر 499 ريال بدلا من 799 ريال خصم 38%، تتوفر نوتر يكون قلاية هوائية سعة 5.5 لتر بسعر 359 ريال بدلا من 549 ريال خصم 35%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو

تتوفر أيكون غلاية إلكترونية سعة 1.8 لتر بسعر 59 ريال بدلا من 89 ريال خصم 34%، يتوفر ضمن تخفيضات الأجهزة الكهربائية هايبر لولو نوتري كوك قدر ضغط كهربائي سعة 6 لتر بسعر 379 ريال بدلا من 574 ريال خصم 34%، كما تتوفر ضمن التخفيضات حتى نهاية فبراير سعة 8 لتر بسعر 459 ريال بدلا من 689 ريال خصم 33%، تتوفر تيفال قلاية هوائية كلاسيكية سعة 1.2 كيلو جرام بسعر 399 ريال بدلا من 599 ريال خصم 33%.

عروض هايبر لولو على الهواتف

يتوفر جوال شاومي MI 11 لايت مع تقنية الجيل الخامس 5G سعة 256 جيجا بايت و 8 جيجابايت رام، بسعر 1349 ريال بدلا من 1649 ريال خصم 18%، كما يتوفر سعة 128 جيجا بايت بسعر 1199 ريال بدلا من 1499 ريال خصم 20%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر لولو جوال سامسونج جالاكسي A52S مع تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجا بايت، بسعر 1499 ريال بدلا من 1659 ريال خصم 10%، يتوفر جوال فيفو Y15S سعة 32 جيجا بايت 3 جيجابايت رام، بسعر 519 ريال بدلا من 579 ريال خصم 10% تخفيضات حتى نهاية فبراير.