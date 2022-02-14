شوف عروض لولو ماركت على الأجهزة والسلع الغذائية

استمتع بأقوى الخصومات المقدمة ضمن عروض لولو ماركت التي تستمر من يوم 13 وحتى 19 فبراير على مجموعة مختارة من الأجهزة المنزلية الكهربية. وكذلك تخفيضات كبيرة على أصناف متنوعة من اللحوم، الأسماك والدواجن أيضاً. كما يوفر هايبر لولو خصومات عديدة على السلع الغذائية المختلفة من الخضراوات المجمدة، الأجبان والمعلبات المختلفة. الآن يقدم هايبر لولو لعملائه عروض العشرة، العشرين والثلاثين ريال على مئات الأصناف مما يجعلها فرصة كبيرة لاقتناء ما يحتاجونه من مقاضي مختلفة.

عروض لولو ماركت

تعد الأسماك بأنواعها من المصادر الغنية بالفوسفور وزيت أوميجا 3 اللازم لنمو الجسم ومناعته، وتختلف القيمة الغذائية باختلاف نوع الأكلة البحرية التي يتناولها الفرد وفيما يلي بعض من الأصناف المتوفرة داخل لولو هايبر ماركت من الأسماك.

مقابل 20 ريال سعودي تستطيع شراء كيلو من روبيان مزارع طازج بدلاً من 26.95 ريال.

احصل على كيلو سمك ناجور كبير الحجم بسعر 15 ريال فقط بدلاً من 18.95 ريال.

وفر ما يزيد على 9 ريالات عند طلب كيلو من سمك الباراموندي بسعر 20 ريال للكيلو بدلاً من 29.95 ريال.

كيلو سمك ماكريل صغير مقابل 5 ريالات بدلاً من 8.95 ريال.

احصل على كيلو من الروبيان الصغير مقابل 15 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

جورماتا سالمون مدخن وزن 100 جرام بسعر 25 ريال فقط بدلاً من 29.90 ريال.

عروض لولو

من بين العروض المتوفرة خصومات مميزة على قطعيات مختلفة من اللحوم.

احصل على كيلو من لحم الكتف البقري المحلي بالعظم مقابل 20 ريال للكيلو بدلاً من 29.95 ريال.

بسعر 30 ريال فقط تستطيع شراء كيلو من لحم الجمل الطازج حاشي بالعظم بدلاً من 39.90 ريال.

لحم عجل هندي بدون عظم سعر الكيلو داخل العرض 35 ريال بدلاً من 46.95 ريال.

كيلو لحم بقري محلي بدون عظم بسعر 30 ريال بدلاً من 42.95 ريال.

هايبر لولو

سوبر جنرال غلاية استانلس ستيل كهربائية سعة لتر بسعر 30 ريال بدلاً من 49 ريال بتوفير قدره 19 ريال.

بخصم قدره 24 ريال احصل على ميزان حمام رقمي ايكون مقابل 25 ريال فقط بدلاً من 49 ريال.

مخزن طاقة دات 2000 مللي أمبير بسعر 20 ريال للحبة بدلاً من 49 ريال بتوفير قدره 29 ريال سعودي.

lulu hypermarket