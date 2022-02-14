وصفة تنظيف عيون البوتجاز بالخلطة السرية وإرجاعها كالجديدة تماما في ثواني

هناك العديد من الأوساخ والتراكمات المتواجدة على عيون البوتاجاز، تتسبب في عدة مشاكل وكذلك روائح كريهة في المطبخ ككل، لذلك تعتبر هذه المشكلة من أكثر المشاكل التي تواجه السيدات، وحتى ينتهون منها يبحثون عن وصفات تساعد في مثل هذا الأمر، ومن خلال موضوعنا سنوضح كافة الوصفات التي يمكنها تساعد في تنظيف عيون البوتاجاز.

وصفات لتنظيف عيون البوتاجاز

يمكن القيام بتنظيف عيون البوتاجاز والتخلص من كافة الأوساخ من خلال استخدام بعض المكونات في المنزل، حيث نستطيع صنع الوصفة دون أن نشتري وصفات خارجية غالية الثمن، وتأتي هكذا:

الخل وبيكربونات الصوديوم: نحضر وعاء من الألومنيوم لنضع به الماء مع الخل وكذلك ملعقة من بكربونات الصوديوم، ومن ثم خلطهم معًا وبعد ذلك نضع عيون البوتاجاز بداخل هذا الخليط، ثم وضعهم على النار وبعد ذلك نغسلهم بالإسفنج.

ملح الليمون والبيكنج بودر: يمكن أن نصنع وصفة أخرى تتكون من ملح الليمون مع البيكنج بودر، علينا تحضير عيون البوتاجاز لنضع عليها البيكنج بودر، ومن ثم نضع عليه ملح الليمون وبعد ذلك الماء، نغسل العيون بالماء والصابون لإزالة كافة الأوساخ.