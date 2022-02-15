شوف عروض المنتجات الطازجة لثلاثة أيام والعروض الأسبوعية من بن داود جدة

تسوق الآن مع بن داود جدة مع أقوي العروض المميزة الحصرية التي تتوافر لمدة ثلاث أيام فقط، بخصومات جبارة من يوم الأحد الموافق 13 فبراير حتى يوم الثلاثاء 15 فبراير على المنتجات الطازجة والسلع التمونية واللحوم، كما توفر داخل العرض أجمل تشكيلة متنوعة مختارة من الحلويات الشرقية والغربية، ومتوفر أيضاً مجموعة مختلفة من الأجبان المتنوعة، ولعشاق الشارما يوجد داخل المجلة شاورما دجاج، سنعرض لكم أيضاً بعض السلع من العروض الأسبوعية الخاصة التي تتمتع عند شرائها بقطعة وتحصلين على الثانية مجاناً 1 + 1.

عروض المنتجات الطازجة لثلاثة أيام والعروض الأسبوعية من بن داود جدة

أشتري حلاوة طحينية من الجميل، وقدمها لعائلتك في وجبتي الفطار والعشاء أو حضريها لأطفال من ضمن الساندوتشات التي تعديها لهم، متوفرة بفرعي مشيط، خميس فقط، سعر الكيلو 12.95 ريال بدلاً من 21.75 ريال.

متوفر بعرض الثلاث أيام، زيتون كالاماتا يوناني، بفرع خميس ومشيط سعر الكيلو 25.95 ريال بدلاً من 37.00 ريال.

أشتري من هجدوا، جبنة قشقوان، سعر الكيلو 44.95 ريال بدلاً من 63.25 ريال.

حضري لعائلتك أشهي كفتة مشوية مبهره بتوابل خاصة، وطعها رائع، سعر الكيلو 28.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال.

عروض الثلاث أيام بجانب العروض الأسبوعية من بن داود

توفر لكٍ سيدتي أسواق بن داود سمانة بقرى برازيلي تصلح لجميع الأستخدام مشوية، محمرة، مطبوخة، حضريها حسب رغبتك، سعر الكيلو 39.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال.

غيري روتين تحضير وجباتك اليومية وأشتري شاورما دجاج وحضريها لعائلتك بأسرع وقت، سعر الكيلو 34.95 ريال بدلاً من 42.95 ريال.

متوفر بقسم الحلويات بسبوسة اللوتس سادة، سعر الكيلو 39.00 ريال بدلاً من 49.25 ريال.

تذوقي الزيتون المخلل بطعم أخر مميز، متوفر بقسم المخلالات زيتون أخضر مشوي، سعر الكيلو 38.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

متوفر بقسم المخبوزات، خبز البندق بطعم مميز، سعر القطعة 5.95 ريال بدلاً من 6.95 ريال.

أشتري شبيه جبنة فيتا أوربي، وحضر ألذ فطور وعشاء، سعر الكيلو 11.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

لعشاق بلح الشام، تقدم أسواق بن داود بلح الشام الطازج، بسعر الكيلو 19.95 ريال بدلاً من 28.50 ريال.

الجبن تحديداً لا يمكن لأحد منا الأستغناء عنه وخاصاً الجبنة الرومي التي تدخل في صنع العديد من الوجبات وأهمها البيتزا، أشتري جبنه رومي مصري، سعر الكيلو 36.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

عروض أسبوع من بن داود على السلع التموينية والغذائية