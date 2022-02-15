هتكسب دهب.. إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم له استخدامات وفوائد لا تعد ولا تحصى

زيت القلي المستعمل من أهم ما ترغب في معرفته الكثير من ربات البيوت، حيث أنها تعتبر من أهم المصادر التي من الممكن أن يتم إنتاج العديد من المنتجات والتي تستخدم بشكل كبير في العديد من المنتجات والصناعات، وترغب مختلف ربات البيوت في إعادة تدوير ما يتوفر لديهن من كميات الزيوت المتوفرة لديهن بالمنزل، ومن خلال ما يلي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الصناعات المختلفة والتي يدخل في تركيبها وعملها الزيت المستعمل، وإليك أهم تلك المنتجات وأبرز الاستعمالات لزيت القلي بمزيد من التفصيل.

استخدامات زيت القلي المستعمل

لاستعمالات لتلك الطاقة المهدرة اعد كثيرة جدا بما لا يدع هناك فرصة لرميها ومحاولة التفكير قبل أن تهدر تلك الثروة وهذا المصدر للطاقة وعمل أفضل منتجات، ومن خلال الآتي نعرض بالتفصيل كل ما يمكن أن يتم إنتاجه ومادة وخام صنعه الأساسية تكون هي الزيت المستعمل بالبيت للقلي، أهم الاستخدامات نطرحها في النقاط القادمة:

من الممكن أن يتم الاستخدام له بالعديد من الصناعات التي تمتلك أهمية كبيرة بأغراض البناء وأهمها صناعة الأسمنت، كما أنه يعد من بين أهم أنواع المصادر للوقود.

من الممكن أن يتم الاستعمال له في الأغراض الخاصة بالتدفئة بالعنابر التي تخص عمليات التفريخ، كما يستعمل أيضا لأغراض التدفئة بالمنزل بطرق معينة.

من أهم استعمالاته أنه مصدر لإشعال الأبراج، وله عدد من الأغراض الأخرى.

يستعمل في التصنيع للصابون الذي من الممكن أن يتم إنتاجه في المنزل وبمنتهى السهولة.

يستعمل في أغراض التصنيع لخام الجلسرين والذي يدخل بدوره في التحضير للعديد من نوعيات المراهم وكريمات التجميل والترطيب.

طريقة تحضير الصابون من زيت القلي المستعمل

حيث أنه من الممكن أن يتم تصنيع الصابون المنزلي من خلاله بإضافته للدقيق مع صودا كاوية والقليل من المسحوق المنظف، ومن الممكن أن نضيف القليل من الجليسرين، وبعد الخلط لكل المكونات وصبها في حاوية مناسبة يتم الحصول على القطع من الصابون المنزلي والتي من الممكن أن تستعمل في أغراض التنظيف ويتم غسل الأواني وإزالة البقع العنيدة.