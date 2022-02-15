الأرز باللبن والمستكة طعم و رائحة لا تقاوم علي أصوله

الأرز باللبن بالمستكة من الحلويات الشهية السهلة التحضير، ولكن تختلف في طريقة التحضير من بلد لأخري ومن ذوق لأخر، ومن المعروف عن الأرزباللبن أنه محبب لدي الأطفال والكبار لسهولة أكله ، ومضغه ونعومة مذاقة الشهي كالكريمة، حتي إنه صحي للأطفال من عمر سنة أيضا، لذلك في هذه المقال سنعرض لكم الطريقة الأسهل و الأسرع لعمله.

الطريقة الأسهل والأسرع لعمل الأرز بالبن بالمستكة

مكونات الأرز باللبن والمستكة اللذيذة

كوب ونصف من الأرز الأبيض.

كوب ونصف من الحليب بدرجة حرار الغرفة أو بارد.

ثلث كوب من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من المستكة البودر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة أو ملعقتين من الكريمة حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الكريم شانتي.

قرفة ناعمة أو مكسرات أو جوز الهند للتزين.

طريقة التحضير للأرز باللبن والمستكة اللذيذة