شوف طريقة عمل الكيكة بالشوكولاته الإسفنجية بالأسرار الذهبية الخلطة السحرية

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكيكة بالشوكولاته التي تعد من أشهر الحلويات في العالم كيكة الشوكولاتة وهي تحتوي علي توليفة سحرية في مكوناتها لتجذب الملايين من الأشخاص لتمتع بنكهتها واكلها ومن المعرف تقدم كيك الشوكولاتة في أعياد الميلاد والمناسبات والحفلات والأمسيات ولا يمكن الاستغناء عنها ومن خلال ذلك المقال نتناول طريقة عمل وصنع كيك الشوكولاتة والمقادير المطلوبة.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

في البداية يجب معرفة المقادير المطلوبة والتي جاءت كالتالي:



نصف كوب زيت ذرة.

معلقة فانيليا.

كوبين دقيق.

ثلاث بيضات.

كوب سكر.

خمس معالق كاكاو.

كوب لبن.

معلقة بيكينج بودر.

كوب زبادي.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

يتم تجهيز قدر ونقوم بوضع الدقيق والبيكينج بودر مع التقليب. نضع في الخلاط الزيت، الزبادي، البيض، السكر، اللبن والكاكاو والفانيليا ليتم الخلط لهم. نقوم بحفظ كوبايه من الخليط، ثم نصب الخليط على الخليط الناشف وندمجه بالمضرب اليدوي. يتم تجهيز صينية ويتم دهانها بالزيت ويتم رشها بالدقيق مع وضع الخليط. نقوم بدخول الصينية الفرن لمدة ساعة الربع حتي التطيب و النضج وبعدها يتم أخراجها من الفرن ونتركها حتي تبرد. نضف الكوباية التي بها الخليط، الذي تم تركة في البداية، وبعدها يتم تقطيع وتقديمها في طبق مع الشوكة والسكينة، ونذكركم برابط طريقة عمل البطاطس بالبشاميل

كيفية عمل كيكة الشوكولاتة الإسفنجية

لعمل كيكة الشوكولاتة الإسفنجية يجب تحضير المقادير التالية:

معلقة بيكينج بودر.

كوب سكر.

أربع بيضات.

ثلاث معالق كاكاو.

كوب سمن.

معلقة فانليا.

كوب دقيق فاخر.

والكريمة

والكريمة ثلاث معالق كاكاو

كوب سكر بودرة.

أربع معالق سمنة.

ربع كوب حليب.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بالشوكولاتة

أولا يتم تحضير الكريمة نضع السمن في قدر ونستعمل المضرب الكهربائي ثم نضع السكر واللبن والتقليب، ونضيف الكاكاو مع التقليب، ونذكركم برابط طريقة عمل البابا غنوج

في قدر جديد نضع سمن والسكر ونقلبهم، ونضيف البيض والفانيليا وتقلبيهم.

يتم إضافة البيكينج بودر والدقيق والكاكاو ونقلبهم أيضا.

بعدها نصب عجينة الكيكة في صينيتين بالتساوي.

في صينيتين بالتساوي. نقوم بوضع الصينيتين في الفرن لمدة نصف ساعة.

وأخيرا نخرج الكيكة من الفرن، ونضعها في طبق التقديم، ثم نضيف عليها طبقة الكريمة ثم الكيكة الثانية، ونذكركم بأسرار طريقة عمل الفشار بالكراميل.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الشيف فاطمة أبوحاتي

المقادير المطلوبة:

ربع معلقة ملح صغيرة.

نصف كوب حليب.

بيضتان.

كوب سكر.

معلقة فانيليا.

كوب زيت طعام.

بيكينج بودر.

ربع كوب كاكاو.

صوص الشوكولاتة

ست معالق زيت نباتي.

نصف كوباية سكر.

معلقتين كاكاو.

كوباية لبن.

طريقة العمل للشيف فاطمة ابوحاتي

نقوم بوضع البيض والفانيليا والسكر داخل وعاء ونخلط المكونات بالمضرب حتي يصبح للخليط قوم لونه كريمي. نبدأ بالتقليب وبعدها نضيف الزيت مع إضافة اللبن حتى يتم خلط كل المكونات. يتم خلط الدقيق والكاكاو والبيكينج بودر والملح نقوم بخلطهم وأضافتهم على المكونات مع التقليب بالمضرب اليدوي حتى يصبح مختلط القوام، ونذكركم برابط طريقة عمل المكرونة الإيطالية نقوم بتنزيل جوانب القدر وتقليبه مع باقي الخليط ونزول الخليط في صينية مدهون بالزيت ومبطنه بالدقيق ونقوم بوضع الخليط في الفرن علي 180 ونتركها حتي التطيب ويتم أخراجها ونضعها علي المنددة حتي تبرد. يتم وضع اللبن والكاكاو والسكر في الخلاط لخلطهم ونضيف الزيت مع التقليب حتي يصبح الخليط مزدوج القوام، نصبة علي الكيك وبعدها نقوم بتغطية الكيكة وتزينها ووضعها في الثلاجة حتى التماسك ويتم تقديمها، ونذكركم برابط طريقة عمل الكبسة السعودية

إلي هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح طريقة عمل الكيكة بالشوكولاته الإسفنجية بالأسرار الذهبية الخلطة السحرية.