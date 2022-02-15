شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 70 ٪وهدايا مجانية في انتظارك

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عروض العثيم السعودية، شركة العثيم تعد من الشركات المساهمة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تعد من أقوى السلاسل الكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، وكذلك تكون الشركة متواجدة بالمنزلة والترتيب بالرقم اثنان من السوق المحلي والمركزي من ناحية المبيعات المتواجدة بمنزلتها وترتيبها بعد هايبر بنده الذي يتبع مجموعات صافولا، وأيضًا فإن المجلة الشهيرة التي تسمى فوربس التي تتواجد بأمريكا قد صنفت سوق العثيم بسنة 2016، بأن هذا السوق يعتبر من أقوى الشركات الكبيرة والشهيرة.
عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 60 ٪ ولمدة 10 أيام وهدايا مجانية
عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم من الأسواق التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر قد عمل على منح وتقديم أكبر الخصومات القوية التي تميز هايبر العثيم ومعها أقوى العروض المذهلة التي يقدمها هايبر العثيم، كما أن تلك العروض والخصومات قد قامت بعرض ومنحها بشكل يومي أو أسبوعي وهذا أثناء شهر يناير الجاري، وأيضًا تتوفر هذه الخصومات والعروض على كل مستلزم ومنتج غذائي وغيره أيضًا.
تخفيضات العثيم اليوم
- تنزيلات العثيم على اثنان حبة من حفائض الأطفال بامبرز كلوت الليلية تكون بسعر 87 بدلًا من 174 ريال سعودي.
- 24 * 30 جرام من الويفر فيتكو بالبندق يكون بسعر 8.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- 12 * 100 جرام من النشا الذرة من النوع رياض فود يكون بسعر 13.50 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- 6 * 100 جرام من البيكنج بودر من النوع الرياض يكون بسعر 10.95 بدلًا من 14.19 ريال سعودي.
- 2.77 لتر من الصابون اليد شير عود يكون بسعر 17.95 بدلًا من 25.50 ريال سعودي.
- حفائض بيبي بروف الكبير عدد 76 حبة يكون بسعر 55.95 بدلًا من 63.25 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الجبن الفرنسي الغنم يكون بسعر 54.95 بدلًا من 61.28 ريال سعودي.
- 2.9 لتر من الزيت نوعه العربي الخاص بالقلي يكون بسعر 31.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- 4 قطع من الشوكولاتة نوعها كادبوري فليك مقدار 32 جرام سعرها يكون 9.95 بدلًا من 14 ريال سعودي.
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