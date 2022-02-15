فكرة عبقرية.. أسرع طريقة زراعة الليمون في المنزل خلال 3 دقائق فقط بأبسط الخطوات

طريقة زراعة الليمون في المنزل الذي يمكن زراعته بكل سهولة من خلال الاحتفاظ ببذور الليمون، فالليمون من المكونات الأساسية في كل مطبخ ولا غنى عنه في العديد من وصفات المطبخ وكذلك المشروبات الصحية، فزراعته لا تحتاح لخطوات كثيرة لكي تكمل المهمة بنجاح، فقط يتم توفير بعض الأدوات والعوامل المساعدة على نجاح زرعة الليمون.

زراعة الليمون في المنزل

يعتبر الليمون من الخضروات التي لا تحتاج لمجهود كبير في زراعتها، والتي يمكن زراعتها في المنزل بخطوات بسيطة من خلال بذور الليمون، فقط تحتاج لوجود مكان مشمس ودافئ لكي تنجح زراعة الليمون، ويمكن أن تستغرق وقت طويل قد يصل لسنوات قبل ظهور الزهرة والليمون، ولكن في النهاية سوف تحصلين على ثمرة الليمون الطازجة التي تتمتع بمذاقها الفريد.

الأدوات المستخدمة في زراعة الليمون

ولابد من توفير بعض الأدوات المستخدمة في زراعة الليمون لكي تسهل المهمة وتتم بنجاح وهي كما يلـــــــــي:

إحضار ليمون عضوي لأنه يحتوي على بذور إنباتية أما الليمون الغير عضوي يكون به بذور غير إنباتية.

كما لابد من توفير إناء عميق ذات عمق وعرض مناسب للزراعة.

وكذلك تربة خصبة وأسمدة طبيعية.

ووعاء للشتلات بعمق 8 سنتيمتر وعرض 16 سنتيمتر.

توفير مكان مشمس ودافئ.

بخاخ للماء.

طريقة زراعة الليمون في المنزل