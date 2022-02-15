شوف أقوى عروض لولو هايبر فبراير التوفير عروض ال 10 وال20 وال30 ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية لا تفوتها LULU

تقدم عروض لولو هايبر أقوى العروض في جميع متاجر لولو في جميع أنحاء المملكة العربية بأسعار مذهلة. حيث تقدم متاجر لولو فرصة العمر لجميع عملائها وهي فرصة الحصول على أي منتج بسعر 10 ريال أو 20 ريال أو 30 ريال وذلك العض مقدم على جميع المنتجات سواء أكانت سلع غذائية أو أجهزة. حيث نقدم في هذا المقال مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وكذلك المنزلية بأسعار جبارة لا تقوت العرض.

أقوى عروض لولو هايبر على الأجهزة الإلكترونية عروض ال 10، وال 20 وال 30 ريال

لا تذهب بعيد اقترب فالعرض مغري بشكل كبير لا تفوته على مختلف الأجهزة بأسعار جد مميزة في متاجر لولو.

خصم 24 ريال على ميزان حمام رقمي من أيكون يمكنك من خلاله متابعة وزنك بشكل مستمر ومعرفة ضبط وزنك. بسعر 25 ريال بدلاً من 49 ريال سعودي.

وفر 29 ريال على دات مخزن طاقة بسعة 2000 مللي أمبير. بسعر 20 ريال بدلاً من 49 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على سوار ذكي ماركة يونيفرسال بسعر مميز وهو 25 ريال بدلاً من 59 ريال سعودي، ووفر 34 ريال.

أقوى تخفيضات لولو هايبر على الأجهزة الكهربائية

خصم 24 ريال على قطاعة صغيرة قابلة للشحن من يونيفرسال، سعر الحبة الواحدة 25 ريال بدلاً من 49 ريال سعودي. كما يتوفر منها أكثر من لون.

اشتري مروحة صغيرة قابلة للشحن من ماركة يونيفرسال. بسعر 25 ريال بدلاً من 39 ريال سعودي، ووفر 14 ريال.

صانعة ساندوتش / محضر الدونات / حماصة سندوتش، للحبة بسعر 30 ريال بدلاً من 65 ريال سعودي، ووفر 35 ريال عند الشراء.

عروض لولو هايبر ال10 ريال وال20 ريال وال25 ريال على الأجهزة المنزلية