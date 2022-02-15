شوف عروض بنده الأسبوعية على السلع الغذائية

اشتري ضمن عروض بنده الأسبوعية كافة مقاضيك الأسبوعية والشهرية من المنتجات الغذائية المختلفة والعديد من المنتجات التي لا غنى عنها في أي منزل سعودي من احتياجات المنزل من أجهزة وغيرها. ويعرض هايبر بنده باستمرار خصومات كبيرة على مئات المنتجات المعروضة داخل فروعه في مناحي المملكة العربية السعودية للوفاء بكافة احتياجات المتسوقين من أبناء الشعب السعودي والمقيمين داخل المملكة أيضاً. ويمنح الهايبر هذا الأسبوع فرصة ربح قسائم شرائية للمشتريات ذات القيمة الأعلى من 300 ريال وفقط شروط محددة.

عروض بنده الأسبوعية

يعد زيت الزيتون من الزيوت المباركة فقد تم ذكر الزيتون في القرآن الكريم ويعتبر من الزيوت الصحية جداً للجسم ويحتوي على العديد من الفوائد في تطويل الشعر وتدليك الجسد والتخلص من الكدمات وآلام المفاصل. احصل على عبوة مزيج من زيت الزيتون البكر ومتبقي الزيتون ببنوني سعة 500 مل بسعر 11.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال.

أرز مزة بسمتي تاج محل وزن الكيس عشرة كيلو جرامات لإعداد الوجبات المختلفة مثل الكبسة السعودية الشهيرة التي لا تخلو من الأرز البسمتي سعر الكيس 54.95 ريال بدلاً من 79.95 ريال.

خليط كيك بيتي كروكر سعر الحبة 9.95 ريال بدلاً من 14.75 ريال.

عروض بنده

كيلو من الجمبري المطبوخ بسعر 26.95 ريال فقط بدلاً من 39.95 ريال سعودي.

احصل على كيلو من الجبنة الفيتا الدنماركي بسعر 11.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال.

اشتري أربعة حبات من دجاج دو المبرد وزن الحبة 1.2 كيلو بسعر 49.95 ريال بدلاً من 66 ريال سعودي.

قهوة ستاربكس سعر الحبة 11.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال.

عصير الصافي سعة العبوة لتر ونصف بسعر 8.95 ريال بدلاً من 11 ريال.

هايبر بنده

بنده كريمة البندق والكاكاو وزن العبوة 750 جرام اشتري واحدة واحصل على الثانية مجاناً مقابل 29.95 ريال بدلاً من 59.90 ريال بخصم قدره 30 ريال تقريبا.