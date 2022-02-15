نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات اكسترا 47% على الثلاجات والغسالات والشاشات حتى نهاية فبراير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات اكسترا 47% على الثلاجات والغسالات والشاشات حتى نهاية فبراير 2022، تتوفر عروض هائلة على الغسالات لدى اكسترا الكبرى حيث يتوفر توشيبا غسالة تعبئة أمامية غسيل 10 كيلو/ تجفيف 7 أيام إنفيرتر باللون الفضي بسعر 3219 ريال بدلاً من 4499 ريال خصم 28.5%، يتوفر توشيبا غسالة تعبئة أمامية غسيل 8 كيلو/ تجفيف 5 كيلو إنفيرتر باللون الفضي بسعر 2699 ريال بدلاً من 3599 ريال خصم 25%، يتوفر توشيبا غسالة تعبئة علوية سعة 8 كجم بمضخة ماء باللون الفضي بسعر 1649 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 34% ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية.

تخفيضات اكسترا 47% على جميع الأجهزة

يتوفر توشيبا غسالة يتم التعبئة فيها من خلال الفتحة العلوية سعة 11 كجم إنفيرتر باللون الفضي الغامق بسعر 2569 ريال بدلاً من 3499 ريال خصم 27%، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية توشيبا غسالة حوضين سعة 8 كجم باللون الأبيض بسعر 999 ريال بدلاً من 1399 ريال خصم 29%، يتوفر ضمن عروض اكسترا حتى نهاية فبراير توشيبا غسالة تعبئة علوية سعة 15 كيلو إنفيرتر باللون الأبيض/الأسود بسعر 2399 ريال بدلاً من 3299 ريال خصم 27%، يتوفر كلاس برو ثلاجة 18.2 قدم مانع تجمد باللون الأبيض بسعر 1999 ريال بدلاً من 2899 ريال خصم 39.5%.

عروض اكسترا حتى نهاية فبراير

تتوفر دايو ثلاجة 19.8 قدم إنفيرتر بخار باللون الأبيض بسعر 4399 ريال بدلاً من 5899 ريال خصم 25%، يتوفر ضمن تخفيضات اكسترا حتى نهاية فبراير دايو ثلاجة 2.4 قدم باب واحد باللون الأبيض بسعر 659 ريال بدلاً من 1099 ريال خصم 40%، يتوفر ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية باناسونيك ثلاجة باب جانب باب 18 قدم إنفيرتر باللون الرمادي الغامق بسعر 3899 ريال بدلاً من 4829 ريال خصم 19%، يتوفر توشيبا ثلاجة 19.6 قدم إنفيرتر باللون الأبيض بسعر 3599 ريال بدلاً من 4599 ريال خصم 22%.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر تي سي ال تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 4999 ريال بدلاً من 6899 ريال خصم 28%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 239 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى عروض الشاشات سامسونج تلفزيون 85 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 9499 ريال بدلاً من 17999 ريال خصم 47% ضمن تخفيضات نصف الثمن، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 454 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر سامسونج تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 5399 ريال بدلاً من 8499 ريال خصم 37% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 258 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر يتوفر سوني تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 4799 ريال بدلاً من 8499 ريال خصم 44%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 230 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا على الشاشات شارب تلفزيون 70 بوصة فائق الوضوح أندرويد بسعر 3999 ريال بدلاً من 5999 ريال خصم 33.33%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 192 ريال لمدة 36 شهراً ضمن تخفيضات اكسترا حتى نهاية فبراير.