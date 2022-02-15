نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده وفرص ربح قسائم شرائية تصل إلى 300 ريال في المقال التالي
عروض هايبر بنده من أقوى العروض المتوفرة داخل المملكة العربية السعودية من المولات الكبرى على مختلف السلع والمنتجات. ومن بين المنتجات التي يعرضها هايبر بندة السلع الأساسية من متطلبات التموين مثل الزيوت والسكر والسمن والأرز وغيرها. كما يوفر عروض على الخصراوات واللحوم والأغذية المعلبة، فضلاً عن ما يقدمه الهايبر من تخفيضات مستمرة على الأجهزة الكهربية والإلكترونية والملابس وغيرها. وفيما يلي نعرض لكم عبر موقع ثقفني مجموعة من المنتجات المتاحة ضمن عروض بنده هذا الأسبوع.
عروض هايبر بنده
يقدم بنده خصومات مميزة على بعض أصناف التجهيزات المنزلية من أجهزة تحضير الطعام والعصائر والمكانس الكهربية، كما يقدم تخفيضات على الأفران الكهربية والقلايات الهوائية وغيرها.
- مقابل 279 ريال فقط احصل على محضرة الطعام بلاك آند ديكر قوة الموتور 400 وات بدلاص من 349 ريال.
- عصارة مولينكس المميزة لإعداد العصائر المختلفة من الفواكه والخضراوات قوة الموتور 800 وات متوفرة مقابل 385 ريال بدلاً من 449 ريال.
- خصم بقيمة 60 ريال عند طلب خلاط مولينكس مع مطحنتين لطحن التوابل والمكسرات بسعر 239 ريال بدلاً من 299 ريال سعودي.
- تسخين وإعداد الوجبات أسرع مع فرن اي تي سي الكهربائي دون الحاجة إلى الغاز سعة 45 لتر بسعر 309 ريال بدلاً من 365 ريال.
- غلاية فيليبس الكهربائية سعة 1.7 لتر بسعر 119 ريال بدلاً من 139 ريال.
- قلاية مولينكس سعة كيلو جرام بسعر 229 ريال بدلاً من 239 ريال.
- قدر ضغط كهربائي السيف سعة ثماني لترات بسعر 305 ريال سعودي بدلاً من 389 ريال بخصم يصل إلى 84 ريال.
- احصل على مكنسة كهربائية أريتي قوة 1600 وات مقابل 115 ريال بدلاً من 219 ريال.
- وفر مع عروض بنده واشتري مكواة بلاك آند ديكر للكي الجاف قوة 1100 وات بسعر 119 ريال بدلاً من 159 ريال.
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