شوف لولو ماركت عروض مذهلة بجميع أقسام هايبر لولو لا تفوتك

يقدم لولو ماركت عروض فبراير التوفير بأسعار تبدأ من عشرة ريالات. وتستمر التخفيضات المقدمة من هايبر لولو حتى يوم التاسع عشر من شهر فبراير بعدة اقسام داخل الهايبر. حيث توجد خصومات على التجهيزات المنزلية من أدوات المطبخ، الأجهزة الكهربية، الجلسات الخارجية، مستلزمات الاطفال والالكترونيات وغير ذلك الكثير من المنتجات المختلفة المعروضة بجميع فروع لولو هايبر ماركت بالمملكة. كما يقدم الهايبر تخفيضات كبيرة على مستلزمات الشواء المختلفة.

عروض لولو ماركت

باشابتشه طقم كاسات زجاج مجموعة 9 قطع متنوع مقابل 15 ريال بدلاً من 29.70 ريال بخصم 14.70 ريال.

طقم كاسات عصير مكون من ثلاث قطع بعشرة ريالات فقط بدلاً 14.30 ريال.

احصل على طقم حافظات طعام 8 قطع بسعر 20 ريال سعودي فقط بدلاً من 31.90 ريال بخصم نقدي 11.90 ريال.

قارورة لوك آند لوك سعة 400 مل اشتري الحبة مقابل 20 ريال فقط بدلاً من 59 ريال واحصل على خصم 39 ريال سعودي.

اشتري أي قطعة من قطع أواني الخبز وام مقابل عشرة ريالات فقط بأشكال وأحجام مختلفة لإعداد المخبوزات بأنواعها.

قطاعة شيفلاين السريعة 3 في 1 احصل عليها بخصم 24 ريال حيث تعرض مقابل خمسة عشر ريالاً فقط بدلاً من 39 ريال.

هايبر لولو

اشتري ضمن عروض لولو شواية فورية رويال ريلاكس مقابل ثلاثين ريال فقط بدلاً من 39 ريال بخصم قدره 9 ريالات.

مقابل 20 ريال فقط تستطيع شراء حقيبة حافظة للتبريد سعة 8 لترات بدلاً من 40 ريال ووفر 20 ريال.

سجادة شاطيء رويال ريلاكس مقاس 130 × 150 سم بسعر 25 ريال بدلاً من 46 ريال بخصم 21 ريال.

طقم صيد 2.1 متر رويال ريلاكس بسعر 30 ريال بدلاً من 45 ريال بخصم قدره 15 ريال سعودي.

عروض لولو

براد حمص كلاسيك أو صلصة الثوم وزن 280 جرام × 2 حبة بسعر 10 ريالات بدلاً من 16.50 ريال.

جبنة حلومي فيتنل وزن 250 جرام بسعر 10 ريال بدلاً من 15.25 ريال.

هليون أخضر وزن 400 جرام شيف انتصار سعر الكيس عشرة ريالات فقط بدلاً من 17.75 ريال.