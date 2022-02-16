الوصفة السحرية لتنظيف المطبخ وعيون البوتاجاز والفرن والحلل والحوائط بدون دعك أو تعب

الجميع يعلم أن نظافة المنزل يكون من مسئولية ربة المنزل، لكن عندما تواجه مشكلة المطبخ وتنظيفه بما يشمل البوتاجاز يصبح عائق كبير فى عملية النظافة، وتحتاج أن تتبع عدة طرق حتى يتم التخلص من اتساخ المطبخ، وتستطيع أن تخرجه لامع بعد عملية النظافة والتي تحتاج إلى عدة وصفات حتى تنظفه بها، لكن العديد من الوصفات تكون غير صالحة للاستخدام وليس لها أى نتيجة.

تنظيف البتوجازبالأمونيا

يوجد العديد من الطرق والوصفات التي تستخدم لتنظيف البوتجاز لكن يصعب أن تجد طريقة أفضل من الأمونيا والذي يعمل على إزالة جميع البقع التي يصعب إزالتها من البوتاجاز، لذلك يجب أن تعلم ما هي الطريقة التي يجب اتباعها حتى تحصل على أفضل نتيجة:

في البداية قم بإزالة جميع الشعل التي توجد في البوتاجاز ثم ضعيها في كيس أو غلاف مقفول من جميع الاتجاهات.

بعد ذلك عليك أن تضع الأمونيا السائلة وقلب الكيس جيدا، واتركها لمدة ساعة وترى النتيجة واضحة.

لكي تنظف البوتاجاز عليك أن تضع الأمونيا في وعاء مغلق ويحتوي على بخاخة للرش ثم قم بنثر الأمونيا على البوتجاز وبعد ذلك قم بتمرير منديل، أو فوطة وسوف ترى النتيجة بوضوح.

الخل الأبيض لتنظيف عيون البوتجاز

تعد هذه الوصفة هي الأفضل بعد وصفة الأمونيا ويعد الخل هو من أفضل المطهرات التي يتم استخدامها قي عملية التنظيف ويمكن استخدامه في العديد من الوصفات المستخدمة للبشرة، لكن سوف نتحدث عن وصفة التنظيف:

عليك أولا أن تحضر بخاخة ثم قم بوضع الماء والخل وتكون النسبة متساوية فيما بينهما.

بعد ذلك عليك أن تزيل ما تستطيع إزالته من على البوتاجاز ثم قم برش البوتاجاز بالخل وبعد ذلك قم بتمرير الفوطة، والتي تستطيع أن تزيل الأوساخ بمساعدة الخل وتعد هذه الطريقة فعالة جدا وآمنة للاستخدام.