شوف عروض جرير من جميع فروع مكتبات جرير Garir offers بأسعار خاصة خلال فبراير 2022 ولفترة محدودة

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية المتميزة التي نقدمها لكم اليوم فقط من خلال موقع ثقفني لجديد جميع العروض الحصرية أول بأول في كافة مدن الدول العربية، وسوف ننقل لكم اليوم خصيصاً أحدث عروض جرير من موقع مكتبات جرير الخاص بالمملكة، حيث تعد من أكبر مكتبات بيع كل مستلزمات الطلبة، والمدرسين، والمهندسين، والفنانين، والصيادلة، كما تقدم مجموعة كبيرة من الإلكترونيات الحديثة بأنواعها كالجوالات، الأجهزة اللوحية، واللابتوبات، وغيرهم، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار الأجهزة الكهربائية، والرياضية، والطابعات وغيرهم، فتابعوا هذه المقالة لمعرفة أحدث عروض جرير لهذا الأسبوع، وإليكم التفاصيل:

أحدث عروض جرير من فروع مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية المتنوعة في كثير من مدن المملكة العربية السعودية على الأجهزة الإلكترونية المختلفة، من: جوالات حديثة، ولابتوبات، وأجهزة لوحية، وغيرهم، ومن خلال Garir online offers بخصومات عديدة، ومنهم: خصم مميز على سعر أيفون Iphone 12 بتوفير 200 ريال سعودي، وتخفيض آخر منهم على سعر هاتف فيفو Vivo Y15S بسعة 32 جيجابايت، وسرعة رامات تصل إلى 3 جيجابايت، وتوفير 60 ريال سعودي، كما بالفروع تنزيلات أخرى على أسعار شاشات هاير Haier بخصم 45% التلفزيون الذكي بجميع مرافقه ومميزاته.

تخفيضات خاصة اليوم ولفترة محدودة بفروع مكتبات جرير Garir store offers

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية المتنوعة على أسعار الإلكترونيات الحديثة بأنواعها، ومنها: خصم مميز على سعر هاتف هواوي Huawei P50 pocket ابتداءاً من سعر 5,299 ريال سعودي، وكذلك يوجد خصم آخر منهم على سعر الجهاز اللوحي من Microsoft surfuce pro x معالج وشاشة وسعة 128 جيجابايت، وسرعة رامات 8 جيجابايت بتوفير 700 ريال سعودي، كما لديهم خصم آخر على سعر الساعة الذكية من Huawei watch GT 2 SPORT بتوفير 220 ريال سعودي، وتوفير آخر منهم على سعر هاتف فيفو Vivo Y20 2021 بتوفير 100 ريال سعودي، وخصم آخر منهم على سعر هاتف هواوي Huwaei nova 8 بتوفير 300 ريال سعودي، وخصم آخر منهم على سعر هاتف Xiaomi 11T pro بسعة 256 جيجابايت، وسرعة رامات 12 جيجابايت، وتوفير 500 ريال سعودي، وخصومات أخرى منهم على سعر هاتف Sumsung galaxy Zflip 3 بسعة 256 جيجابايت، وسرعة رامات تصل إلى 8 جيجابايت، وخصم يصل إلى 400 ريال سعودي، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار هاتف Sumsung galaxy z fold3 بسعة 256 جيجابايت، ورامات 12 جيجابايت وتوفير 300 ريال سعودي.