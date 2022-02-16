نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستتفاجأ من فاتورة الكهرباء إذا أغلقت هذه الأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إرتفاع فاتورة الكهرباء وأرقامها في هذه الأوقات، حديث كثرت شكاوي المصريين من علو الفواتير، والجدير بالذكر ان ارتفاع فاتورة الكهرباء نتيجة إلى استخدام بعض الأجهزة الكهربائية التي يمكننا الترشيد من إستهلاكها، وسنجد تغيير جذري في فاتورة الكهرباء، وأن ترشيد الكهرباء لا يقتصر على إطفاء الإضاءة الزائدة فقط، بل يجب الأخذ في الاعتبار باقي الأجهزة الثانوية مثل شاحن الموبيل مثلا.

ارتفاع استهلاك الطاقة وفاتورة الكهرباء

سنلاحظ على كل الأجهزة المنزلية التي نمتلكها عليها علامة “” كفاية الطاقة “، مثلا ” 100 وات “” تعني أن هذا الجهاز يستهلك 100 وات في الساعة، أي واحد كيلو رأت خلال تشغيله لمده عشر ساعات، لذلك علينا الاخذ في الاعتبار هذه الاجهزه الأكثر إستهلاكا للكهرباء.

البراد الكهربائي

الكاتل أو البراد الكهربائي في بيوتنا هو من أكثر الأجهزة تشغيلا في المنزل، ويتم تشغيله اكتر اليوم لعمل جميع المشروبات تقريبا.

أجهزة الكمبيوتر وراوتر الإنترنت

راوتر الإنترنت الذي الذي لا يتوقف ولا يتم إطفاؤه تقريبا في أكثر البيوت، لوجود اللمبات الصغيرة به والتي تعمل بشكل مستمر.

شواحن الهواتف

تستهلك شواحن الموبيل تيار كهربائي مستمر حتى مع عدم توصيلها بالتليفون المحمول، فيجب فصلها من الحائط نهائيا عند عدم اتصالها بالتليفون المحمول.

الغسالة

من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء، فيجب التحقق من إستهلاك الغسالة للكهرباء عند الشراء لان بالفعل تم طرح غسالات موفره للكهرباء الآن، لذلك يحب فصلها عند كهرباء الحائط عند التوقف عن استخدامها.

ريسيفر التلفزيون

عن النوم نترك ريسيفر التلفزيون في أغلب الأحيان أو دائما منير وشغال، ونقوم بإطفاء التلفاز فقط، بالطبع يستهلك كثيرا من الكهرباء أثناء الليل احسن تشغيله مرة أخرى، ففصل الريسيفر سيحدث فرقا كبيرا في الكهرباء يوم بعد يوم.

الميكرويف والفرن الكهربي

من الأجهزة العالية في استهلاك الطاقة الكهربائية، حتى مع إيقافها فهي تستهلك طاقة وموصله للكهرباء، فيجب الحرص على فصل الفيشة الكهربائية لها عن الحائط، للتأكد من عدم وصول التيار الكهربائي لها.