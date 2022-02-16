نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. حيوانات طلبت المساعدة من البشر.. لحظات تحبس الأنفاس في المقال التالي

عمر شويل - جدة غالبًا ما تواجه الحيوانات العديد من المشكلات وفي بعض الأحيان يكون اللجوء إلى البشر هو السبيل الوحيد للبقاء على قيد الحياة، لحسن الحظ هناك دائمًا الكثير من الأشخاص الذين يمكنهم المساعدة، في هذا العدد سنعرض مجموعة من المشاهد المؤثرة لحيوانات تطلب المساعدة من البشر.

حيوانات تطلب المساعدة من بشر

نشرت شبكة CGTN التلفزيونية الصينية العربية مقطع فيديو ممتعًا على صفحتها على Facebook ينقل رسالة التعاطف والحب مع الآخرين إلى البشر. تظهر مقاطع فيديو كلبًا يحاول تدفئة “كتكوت”، وبينما كان الكلب نفسه يرتجف من البرد القارص، قامت دجاجة كبيرة وصغيرة بنشر أجنحتها لتغطي الكلب الآخر والفرخ لحمايتها من البرد القارس.

وأثار هذا الفيديو إعجابًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعية، واعتبرها متابعون دليلًا على الرحمة التي تعتبر من المشاعر المشتركة بين الإنسان والحيوانات والتي تكشف بعض الحالات تفوق الحيوانات فيها.

وقال أحد النشطاء مازحا: “المجد لمن زرع اللطف في نفوس الحيوانات وأخذ اللطف عن بعض البشر” وآخر: “أليست اللطف أجر اللطف؟ . “الكلاب هي أفضل أصدقاء للكثير من الناس نظرًا لخصائصها، يعتقد البعض أن الذئاب المستأنسة ظهرت لأول مرة في الشرق الأوسط منذ 15000 عام لكن دراسة الهيكل العظمي السيبيري تشير إلى أنه كان عمره 3.5 عام 10000 عام.

حيوانات أنقذت بشر

لا شك أننا نعيش مع الحيوانات على هذا الكوكب وأحيانًا نقضي وقتًا أطول مع الحيوانات أكثر من البشر وحقيقة أن الحيوان بري لا يعني أنه لا يفهم أن الشخص في مأزق وقد يحاول حتى مساعدته في المواقف الطارئة والحرجة، فيما يلي بعض قصص الحيوانات التي أنقذت بعض الناس: