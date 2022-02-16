شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات من 20 وحتي 50% وحتي نهاية شهر فبراير

عروض اكسترا اليوم، شركة اكسترا تكون من الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في القيام بمنح وتقديم أكبر الخصومات القوية مع العروض القوية والرائعة التي تقدمها شركة اكسترا، حيث أن هذه الشركة قد عرضت ومنحت أكبر العروض الرائعة مع أقوى الخصومات لكي تكون متواجدة بسعر مناسب ومتوافقًا مع كل مقيم في السعودية، وكذلك تكون شركة اكسترا من الشركات المتخصصة لبيع كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من خلال التجزئة مع الأدوات والأجهزة المنزلية.

عروض اكسترا اليوم خصم من 30 وحتي 55% ولمدة 6أيام أقوى عروض السعودية اليوم

عروض اكسترا اليوم

خصومات اكسترا من الشركات المتخصصة لبيع كافة الالكترونيات التي توفرها شركة اكسترا بسعر مناسب ورائع لدى كل مقيم يتواجد بالمملكة العربية السعودية إلى أن يحصل ويستحوذ كل شخص على جميع ما يريدون ويرغبون به سواء من الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والمنزلية أيضًا، كما أن هذه الشركة تعد من الشركات المساهمة التي دخلت للسوق المالي والمركزي في السعودية.

تخفيضات اكسترا الأسبوعية

تنزيلات اكسترا على المايكرويف من النوع دايو حجم 37 لتر مع 10 مستويات باللون الأسود يكون بسعر 729 بدلًا من 999 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الخلاط اليدوي الثلاثي الشفرات من النوع كينوود 700 واط مع المطحنة 0.5 لتر باللون الأبيض يكون بسعر 299 بدلًا من 399 ريال سعودي.

تابلت من لافا بينكيو إم 1000 حجم 10 بوصة سعة 32 جيجا بايت يدعم الواي فاي باللون الأسود يكون بسعر 449 بدلًا من تنزيلات اكسترا 549 ريال سعودي.

ميت بات هواوي تي 10 اس حجم 10.1 بوصة من الجيل الرابع سعة 64 جيجا بايت باللون الأزرق يكون بسعر 929 بدلًا من 999 ريال سعودي.

خصومات اكسترا اليوم