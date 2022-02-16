شوف أسعار فئات تويوتا فورتشنر 2022 في أحدث عروض عبداللطيف جميل للسيارات

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عمر شويل - جدة أسعار فئات تويوتا فورتشنر 2022 في أحدث عروض عبداللطيف جميل للسيارات، نزلت الأسعار مؤخراً بشكل كبير بالنسبة لجميع إصدارات فورتشنر لهذه السنة بمعارض عبد اللطيف جميل، حيث وصل سعر الفئة الأولى جي اكس2 دفع ثنائي إلى حوالي 103 ألف و500 ريال، وهي تأتي بمحرك 4 سلندر بحجم 2700 سي سي يولد قوة 164 حصان ناقل الحركة أوتوماتيكي ونظام الدفع خلفي وهي الفئة الوحيدة ثنائية الدفع بين جميع إصدارات فورتشنر الجديدة. تتميز فئة GX2 بجنوط 17 إنش وإكسسوارات كروم، حساسات وكاميرا خلفية ومصابيح ليد، مقاعد مخمل و3 وسائد هوائية، مثبت سرعة ومكيف يدوي، شاشة ترفيه تدعم أبل كاربلاي و أندرويد أوتو و6 مكبرات صوت. تتميز تلك الفئة أيضاً بنظام لمراقبة ضغط الإطارات ونظام المساعدة في المرتفعات، فرامل مانعة للانغلاق وتحكم في الانزلاق مع تقنية دعم للفرامل.

أسعار فئات تويوتا فورتشنر 2022

أما الإصدار التالي من فورتشنر الجديدة وهي فئة GX2 دفع رباعي فقد بلغ سعرها 112 ألف و900 ريال، تأتي السيارة بنفس المحرك البنزيني ولكنه يعمل بنظام الدفع الرباعي للعجلات مع نفس المواصفات الداخلية والخارجية للفئة السابقة. وتوفرت الفئة الثالثة GX2 دفع رباعي ديزل بسعر 121 ألف و900 ريال في معارض عبداللطيف جميل، وهي تأتي بمحرك ديزل اقتصادي 4 سلندر بحجم 2400 سي سي يولد قوة 147 حصان، مع نفس التجهيزات الداخلية والخارجية للفئتين السابقتين.

الفئة الرابعة VX1 دفع رباعي بسعر 133 ألف و200 ريال، وهي تختلف كلياًعن الفئات السابقة بالنسبة لمواصفات المحرك، فهي تأتي بماكينة بنزين 6 اسطوانات بحجم 4000 سي سي وتولد قوة تعادل 235 حصان. معدل استهلاك الوقود 9.6 كيلومتر لكل لتر وهو أعلى من الفئات السابقة بسبب المحرك البنزيني سداسي الاسطوانات، نظام الدفع للعجلات يظل رباعي في فئة في اكس 1 وناقل الحركة أوتوماتيكي 6 سرعات، وبالاضافة إلى المحرك فإن تلك الفئة تتفوق أيضاَ عن الفئات السابقة في وجود حساسات أمامية.

عروض فورتشنر 2022 عبداللطيف جميل

الفئة الخامسة في اكس3 دفع رباعي نزل سعرها إلى 148 ألف و200 ريال، وهي تأتي بمحرك سداسي أيضاً ولكنه يعمل بالديزل لذا فإن استهلاك الوقود به أقل، وتتفوق عن تجيزات الفئة الرابعة بوجود زر لتشغيل المحرك، جنوط مقاس 18 إنش، صندوق خلفي كهربائي وشاحن لاسلكي، إضاءة ترحيب بباب السيارة مع لوحة قيادة مضيئة، إمكانية تبريد المقاعد المزودة بتحكم كهربائي. أنما الفئة السادسة والاخيرة من فئات فورتشنر 2022 وهي فئة VX2 بلس دفع رباعي ديزل، فقد بلغ سعرعا 149 ألف و500 ريال، تتوفر بمحرك ديزل 4 سلندر بحجم 2800 سي سي يولد قوة 201 حصان، وهي تتميز عن الفئة الخامسة بحساسات أمامية، نظام تحذير مغادرة المسار بالاضافة إلى كاميرا 360 درجة.