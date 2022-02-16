نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بن داود المذهلة تخفيضات bindawood على مئات السلع في المقال التالي
نستعرض معكم أحدث عروض بن داود على العديد من السلع بمناسبة ذكرى تأسيس المجموعة التي بدأت عملها منذ عام 1727 أي منذ حوالي ثلاثة قرون. وتنتشر أسواق بن داود في عدة مناطق داخل المملكة العربية السعودية وتعمل على تقديم خدمات البيع بالتجزئة لآلاف العملاء من أبناء الشعب السعودي والمقيمين داخل المملكة. وتتنوع الأصناف المعروضة في أسواق بن داود ما بين السلع الغذائية المحلية والمستوردة وأصناف مختلفة من المنتجات الطازجة، كما توجد خصومات كبيرة على الأجهزة المنزلية المختلفة والإلكترونيات. فضلاص عن ذلك توفر المجموعة تخفيضات كبيرة على منتجات العناية بالأطفال والكبار. وتستمر العروض من يوم الأربعاء 16 فبراير وحتى الثلاثاء 22 فبراير.
عروض بن داود
- احصل ضمن عروض بن داود على كباب اللحم البقري بخصم 36% حيث يعرض الكيلو مقابل 34.95 ريال بدلاً من 54.95 ريال.
- خصم بنسبة 35 بالمائة على سعر كيلو شرائح اللحم البقري البرازيلي يعرض الكيلو بسعر 38.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال.
- قطع دجاج التنمية مشكل وزن الطبق 900 جرام مقابل 7.95 ريال بدلاً من 13.5 ريال.
- عسل طبيعي الشفاء وزن البرطمان 500 جرام اشتري حبة واحصل على الثانية مجاناً فقط بسعر 34.95 ريال بدلاً من 92 ريال بخصم قدره 57.05 ريال سعودي.
أسواق بن داود
- اشتري كيلو من معمول التمر مقابل 34 ريال بدلاً من 49 ريال.
- تارت الفراولة أو الفواكه المشكلة سعر الحبة داخل العرض 59.95 ريال بدلاً من 75 ريال.
- لحم تونا تريفا وزن الحبة 80 جرام اشتري ثلاث حبات واحصل على ثلاثة مجاناً بسعر 13 ريال بدلاً من 27 ريال.
- سكر ناعم أو خشن الأسرة وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 38.5 ريال بدلاً من 59.85 ريال اشتري كيسين واحصل على الثالث مجاناً.
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