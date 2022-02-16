شوف أحدث عروض العثيم ماركت لليوم ولمدة ثلاثة أيام Al othaim على جميع المنتجات من كتالوح العثيم الأسبوعي

تتوفر مجموعة قوية من التنزيلات المميزة اليوم بفروع العثيثم هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية في جميع مدنها، وتعد مجموعة العثيم ماركت من أكبر وأهم مجموعات بيع المنتجات المختلفة بأسعار متميزة من اليوم، وحتى نفاذ الكميات، والتي تتضمن خصومات مميزة على أسعار الأكل بأنواعه طازج، ومعلب، ومجمد، وغيرهم، كما منها المستورد بأعلى جودة والمحلي، ويتراوح عدد زوار الماركت بالآلاف يومياً في كل فرع، وسوف نعرض لحضراتكم اليوم أحدث عروض العثيم ماركت الأسبوعية من خلال موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

عروض العثيم ماركت الأسبوعية من اليوم وحتى نفاذ الكميات

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية المتميزة بكافة فروع العثيم هايبر ماركت المنتشرة في المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم خاص على سعر هيل زينا البرتقالي برطمان، وخصم آخر بالفروع على سعر القهوة البرية العربية، وخصم آخر منهم على سعر قهوة النسكافيه من جولدن بلند، وتنزيل آخر منهم على سعر قهوة نسكافيه كابتشينو الغير محلاه، وغيرهم على سعر العدس البني من أبو جبة، وغيرهم على سعر القرفة المطحونة.

باقي عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market بالسعودية

يوجد بالفروع خصم مميز على سعر برغل زود الأبيض الخشن بحجم الكيلو، وعرض آخر بالفروع على أسعار الميني كرواسون من زود الساندويتش الوسط، وخصم آخر منهم على سعر علبة شرائح شابورة بزيت الزيتون العلبة، وخصم آخر منهم على سعر البيتي فور الفاخر الكبير من زود، وتنزيل آخر منهم على سعر المعجنات المشكلة، كما بالفروع تنزيلات خاصة على أسعار تورتة سويسرول الشكولاتة الصغير، وعرض آخر منهم على سعر علبة حلا الكريز بجوز الهند، وتورتة الكرنفال، ولديهم أيضاً خصومات مميزة على أسعار الحلويات الشرقية المشكلة، وغيرها.

تنزيلات خاصة عديدة من فروع العثيم ماركت اليوم Al othaim offers

تنزيلات حصرية متنوعة اليوم بكافة فروع العثيم ماركت المنتشرة في المملكة العربية السعودية، ومنها: خصم مميز على سعر تمر سوبر خلاص الاحساء، وغيرهم من تخفيضات على سعر تمر الأصيل الصقعي الفاخر كيس بحجم الكيلو، وغيرهم من تنزيلات على أسعار التمر السكري.