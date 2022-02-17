شوف بنده panda العروض الموفرة أسبوع البروتين والمشاوي وقسائم الشراء الرابحة

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عمر شويل - جدة بنده panda العروض الموفرة الأسبوعية، في إطار الحفاظ على صحة العملاء، ومساعدتهم على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامنيات والعناصر الغذائية الهامة للجسم البشري، تقدم أسبوع البروتين على السلع واللحوم بأنواعها المختلفة، التى تعتبر مصدر رئيسي للبروتين، مع بعض الوصفات الشهية سهلة التحصير في المنزل، سنذكر لكم فوائد البروتين المذهلة، وأشهر مصادره لسهولة الحصول عليه، بجانب مجلة عروض وتخفيضات هايبر بنده، وقسائم الشراء الرابحة.

بنده panda العروض الموفرة

هايبر بنده يقدم جوائز رائعه لعملائه تتمثل في قسيمة شراء تبدأ قيمتها من 300 ريال، وتزيد كلما زادت كمية المشتريات، لكن لضمان الحصول عليها يجب التسجيل على برنامج الولاء التابع لبنده، بعد ذلك الذهاب للتسوق، وفي حال بلغت قيمة المشتريات 300 ريال، يدخل العميل السحب على القسائم الرابحة، عند الانتهاء من التسوق والذهاب للدفع سوف تظهر في الفاتورة، قيمة القسيمة التى كسبها العميل.

عروض بنده على اللحوم

فوائد البروتين لصحة الإنسان لا يمكن حصرها، لأنها تلعب دوراً كامل في كل أجزاء الجسم، البروتين هو المسئول عن صنع الهرمونات التى تساعد بدرجة كبيرة، على صحة العظام، لذا نلاحظ أن كل من يمارس التمارين الرياضة، يتناول البروتين بشكل يومي، في هيئة طعام أو مشروبات، أو مكملات غذائية، فهو يقوى العضلات، ويبنيها، بشكل طبيعي، ويساعد على نمو الأظافر وعدم تكسرها، ويحافظ على صحة الشعر وشباب البشرة، ويزيد من مناعة الجسم، ويجدد الخلايا، ويجدد الأنسجة التالفة.

أهم مصادر الطعام التى تحتوى على البروتينات ويجب الحرص على تناولها بشكل يومي أو أسبوعي، اللحوم والأسماك والألبان، والفول، والبيض.

عروض بنده Panda

يقدم بنده وصفة شهية وغنية بالبروتين من الجمبري المشوي بالثوم والزبدة، الوصفة سريعة التحضير، سعر روبيان المزارع يتراوح مابين ال 25،95 ريال و 32،95 ريال، الخطوة الأولى للإعداد نفرم 5 فصوص من الثوم، ونرفع مقلاة على النار ونضع بها 3 ملاعق من الزبدة وملعقة من زيت الزيتون حسب الرغبة، بعد أن تذوب الزبدة، نضع الجمبري فوقها ونقلب لمدة 3 دقائق حتى يكتسب اللون الوردي.

نضيف الثوم المفروم إلى الجمبري، وعصير الليمون، مع الاستمرار في التقليب لمدة خمس دقائق، ويرفع من على الموقد ويوضع في طبق التقديم، بجانب سلطة الطحين، والخبز، او الأرز حسب الرغبة.