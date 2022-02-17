شوف عروض بندة السعودية على جميع الأقسام مجلة Panda بداية من 17 فبراير 2022

يرغب الكثيرون في معرفة عروض بندة السعودية الأسبوعية حيث يعد هايبر بندة إحدى أكبر المتاجر في المملكة العربية السعودية التي توفر للمستهلك كافة الاحتياجات والمستلزمات اليومية من مأكولات ومشروبات كما تقدم مجموعة مميزة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بأرخص الأسعار أشاد الكثير من العملاء بعروض بندة المتميزة حيث تقدم لعملائها أفضل العروض على كافة المنتجات.

عروض بندة السعودية

يوفر متجر بندة لعملائه الكرام باقة متميزة من كافة المنتجات كما يقدم قسائم شراء تصل إلى 300 ريال سعودي لأي مشتريات فوق 300 ريال لذا نود تذكيركم بعروض بندة الأسبوعية التي تتمثل في الآتي:

قسم المأكولات

يقدم هايبر بندة 2 مكرونة تريفا 400 جرام بسعر 13 ريال.

أرز العائلة 10 كيلو بسعر 66 ريال.

بالإضافة إلى ذلك دقيق فوم الفاخر 1 كيلو بسعر 10 ريال.

وزيت زيتون بيوتي بسعر 12 ريال.

بالإضافة إلى ذلك زيت نباتي نخلتين 1.5 لتر بسعر 20 ريال.

قسم منتجات الألبان

يقدم عروض متميزة منها:

جبن كيري مربعات 432 جرام بسعر 30 ريال.

بالإضافة إلى ذلك جبنة فيلادلفيا بسعر 12 ريال.

جبنة شرائح برايد بسعر 11.50 ريال.

زبادي ندى 2 كيلو بسعر 12 ريال.

بالإضافة إلى ذلك جبنة تشدر كرافت 8 قطع بـ 25 ريال

وجبنة شيدر قابلة للدهن الاصلية كرافت 870 جرام ب 28 ريال.

بالضافة الى عرض الجبنة الموزاريلا البوك عبوة واحد كيلوا 30 ريال.

قسم المجمدات

دجاج دو كيلو بسعر 14 ريال.

بطاطس أمريكانا 2.5 كيلو بسعر 12.50 ريال.

فيلية دجاج 1 كيلو بسعر 27 ريال.

برجر دجاج 4 قطع بسعر 14 ريال.

قسم العناية الشخصية

يتيح لكم متجر بندة كريم دوف بسعر 12 ريال.

بالإضافة إلى ذلك ومزيل العرق دوف بسعر 14 ريال.

شامبو كلير 400 مل بسعر 13 ريال.

معجون الاسنان سيجنال بسعر 10 ريال.

قسم العناية بالطفل

عبوة بيبي جوي بسعر 60 ريال.

بالإضافة إلى ذلك عبوة فاين بيبي الكبيرة بسعر 38 ريال.

اما عبوة بامبي العملاقة بسعر 60 ريال.

وعبوة بامبرز الضخمة بسعر 75 ريال.

قسم المنظفات

مطهر ديتول 2 لتر بسعر 45 ريال.

برسيل جل 7 لتر بسعر 70 ريال.

بالإضافة إلى ذلك مسحوق تايد 5 كيلو بسعر 40 ريال.

وسائل جف لغسيل الصحون بسعر 9 ريال.

مجلة عروض هايبر بندا

في الختام مقال عروض بندة السعودية حيث تم التعرف على مجموعة من العروض المميزة في مختلف الأقسام حيث يقدم هايبر بندة عروض جبارة تحطم الأسعار وتجذب العملاء الكرام بالإضافة إلى ذلك إلى الجودة والدقة العالية في اختيار المنتجات والمصداقية والشفافية في التعامل.