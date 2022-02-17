شوف تخفيضات العثيم احتفالا بمرور ثلاثة قرون وأقوى العروض بمناسبة يوم التأسيس

عروض العثيم السعودية فبراير 2022، خلال شهر فبراير من السنة الجديدة تكون مجموعة أسواق عبدالله العثيم بتقديم مجموعة كبيرة من العروض على كافة المنتجات الموجودة بها وسوف تظل هذه العروض سارية حتى يوم حتى 15 فبراير 2022 عروض متميزة للغاية وخاصه على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية واليكم خلال هذا المقال مجموعة من العروض التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم، عليكم متابعة المقال لتتطلعوا على العروض.

عروض وتخفيضات العثيم الأسبوعية وخصومات تصل إلى 50% على المنتجات الغذائية وأدوات المطبخ

مالك شركات عبدالله العثيم السعودية

تم تأسيس أسواق العثيم السعودية من قبل رجل من اكبر المستثمرين في المملكة العربية السعودية وهو عبد الله صالح علي العثيم، وقد قام بتأسيس على شكل هايبر صغير في مدينة الرياض ولكن سرعان ما تم نجاح المشروع وأصبح له عدد كبير في المملكة العربية السعودية وأيضًا في دول الوطن العربي.

عروض العثيم الاسبوعية

تقوم مجموعة أسواق العثيم بتقديم مجموعة كبيرة من العروض المميزة جدًا على منتجات كثيرة من منتجاتها وذلك بشكل أسبوعي من عروض هذا الأسبوع ما يلي: