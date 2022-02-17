شوف عروض حصرية في اكسترا السعودية على الأجهزة الكهربائية كل يوم لمدة 3 ساعات

لا يخلو أي منزل من الأجهزة الكهربائية فيرغب الجميع في شراء كافة الأجهزة التي يحتاجها سواء شاشات تلفزيون أو غسالات أو ثلاجات فكل الأجهزة لاتي تحتاجون إليها متوفرة في اكسترا وبأقل الأسعار فما عليكم الآن سوى التوجه إلى اكسترا وستحصلون على كل ما ترغبون من أجهزة، وسوف نقدم لكم من خلال السطور الآتية أقوى خصومات اكسترا على الأجهزة الكهربائية.

عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية

توفر اكسترا عروض قوية على مختلف الأجهزة التي من بينها المكانس وتتبعوا معنا في المقال التالي أقوى عروض اكسترا على المكانس:

يشمل العرض مكنسة برينسس مكنسة كهربائية بدون أكياس.

كيفول أي 31 مكنسة وممسحة ذكية وتصل قوة الشفط إلى 2200 بي أي.

يشمل العرض على موماكس مكنسة كهربائية ذكية متوفرة باللون الأسود مع خصم بقيمة 42.89%.

يحتوي العرض على بيسيل مكنسة كهربائية 0.5 لتر، 520 واط متوفرة بلونين وهما اللون الأزرق والتيتانيوم.

يشمل العرض على مكنسة بيسيل جاف ورطب 1500 واط، 21 لتر جاف، 15 لتر رطب.

يشمل العرض على مكنسة هوفر بلاتينيوم مكنسة لغسل السجاد بعمق متوفرة باللون الأسود.

عروض اكسترا السعودية على القلايات

يحتوي العرض على مختلف القلايات التي من بينها كلًا من التالي:

يحتوي عروض اكسترا على فيليبس قلاية بدون زيت مع نظام الهواء الساخن 0.8 كيلو، 1.4 لتر متوفرة باللون الأسود.

عرض على فيليبس قلاية بدون زيت 0.8 كيلو، 4.1 لتر ومتوفرة باللون الأسود.

عرض على القلاية الهوائية فيليبس 1.2 كيلو جرام، 6.2 لتر، 2000 واط ومتوفرة بلونين وهما الأبيض والوردي.

خصومات اكسترا على محضرات القهوة

يحتوي العرض على مختلف محضرات القهوة من مختلف الماركات العالمية التي من بينها كلًا من التالي: