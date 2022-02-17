شوف أقوي عروض 3 أيام ميجا من فبراير التوفير تقدمها أسواق لولو الرياض

تقدم َجموعة أسواق لولو ماركت الرياض أقوي العروض لمدة ثلاث أيام ميجا فقط من فبراير التوفير، بيدء العرض من اليوم 17 فبراير وحتى 19 فبراير، وتحرص دئماً لولو ماركت على أختيار أجود أنواع الماركات سواء كانت أجهزة أليكترونية أو كهربائية، في هذا العرض المحدود تقدم لجميع عملائها بالمملكة وخارجها تشكيلة متنوعة من الساعات الذكية بخصومات رائعة ماركة WATCH أبل بأمكانيات مختلفة بأسعار تناسب الجميع.

أقوي عروض 3 أيام ميجا من فبراير التوفير تقدمها أسواق لولو الرياض

كما تقدم من نفس الماركة أبل سماعات لاسلكية مختلفة Air Pods. كما تقدم بفروع الرياض، الخرج، الحائل، بعض من عروض الثلاث أيام ومنها شاشة تلفزيون50 بوصة، كشاف للطوارئ، مكواة بخار، أيكون سماعة أذن بلوتوث، سارعوا بشراء أحتياجتك الضرورية سواء كانت عروض أسبوعية أو عروض الثلاث أيام من فبراير التوفير.

عروض الساعات والسماعات من Apple لولو الرياض والخرج

ساعة أبل الأصدار السابع من WATCH APPEL، متوفر بلون أبيض وأسود، 41 مل، بسعر 1729.00 ريال بدلاً من 1849.00 ريال، وفر 120 ريال.

ساعة أبل الأصدار السابع، 45 مل، WATCH APPEL، متوفرة بلون أخضر غامق، أزرق غامق، سعر الحبة 1859.00 ريال بدلاً من 1969.00 ريال، وفر 110 ريال.

ساعة أبل الأصدار السادس، 40 مل، WATCH APPEL، بسعر 1499.00 ريال بدلاً من 1799.00 ريال، وفر 300 ريال.

سماعة لاسلكية، آبل آيربردز Air Pods3، بلون أبيض، سعر القطعة 799.00 ريال بدلاً من 849.00 ريال، 50 ريال.

سماعة لاسلكية، آبل آيربردز، Air Pods، متوفرة بلون أبيض، سعر 779.00 ريال بدلاً من 1099.00 ريال، وفر 300 ريال.

سماعة لاسلكية، آبل آيربردز Air Pods2، متوفرة بلون أبيض، سعر 485.00 ريال بدلاً من 769.00 ريال، وفر 284 ريال.

أجهزة كهربائية من عالم ايكون من فروع لولو الرياض والخرج وحائل