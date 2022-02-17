شوف نشرة بنده الأسبوعية وقسائم شرائية تصل قيمتها إلى 300 ريال

نشرة بنده الأسبوعية الجديدة تقدم لكم عروض وتخفيضات تسري خلال الفترة من الخامس عشر من رجب من عام 1443ه وحتى يوم الثلاثاء القادم الموافق الحادي والعشرين من رجب ما دامت المنتجات متوفرة أو حتى نفاذها بالطبع، هذا بالإضافة إلى قسائم شرائية تصل قيمتها إلى 300 ريال سعودي وذلك على المشتريات التي تتخطى قيمتها 300 ريال من فروع بنده.

نشرة بنده الأسبوعية ومنتجات غذائية

تعرض نشرة بنده الأسبوعية عروض حصرية على منتجات غذائية لا غنى عنها في أي بيت مثل الزيوت والأرز والأسماك واللحوم والجبن وغيرها.

زجاجة زيت دوار الشمس لتر ونصف من نور بسعر 20 ريال بدلًا من 24.95 ريال.

وكذلك زيت الزيتون الصحي الذي يضاف لأنواع السلطات المختلفة ويضاف على البارد في العديد من الوصفات كذلك.

متوفر عرض على زيت زيتون بكر ممتاز من المراعي بسعر 10 ريال سعودي للزجاجة 250 مل بدلًا من 11.95 ريال.

وزيت زيتون بكر ممتاز من شركة أخرى وهي رحمة وزن الزجاجة 500 مل بسعر 15 ريال سعودي بدلًا من 20.75 ريال.

أما عن البقوليات فيوجد عرض مميز جدًا من زين وهو كيسين وزن الواحد منهم 800 جرام من أي منتج من هذه المنتجات (فول، بازيلا، ذرة فشار، برغل) فقط بسعر 15 ريال سعودي بدلًا من 21 ريال.

عروض وتخفيضات المنظفات والمطهرات