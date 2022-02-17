شوف تتوالى الخصومات ضمن مهرجان عروض العثيم السنوي في معظم الفروع

وتتوالى الخصومات ضمن مهرجان عروض العثيم السنوي على معظم المنتجات المنتشرة في فروعه بمدن المملكة العربية السعودية، حيث يمكنكم الاستمتاع بأسعار خاصة لمنتجات كثيرة بكافة أقسام الماركت، حيث سنعرض لحضراتكم اليوم أحدث عروض العثيم الأسبوعية على أسعار الجوالات الحديثة 2022 بأنواعها، وعلى باقي الأجهزة المختلفة من الأسواق العالمية إلى الأسواق المحلية، حيث يعد الماركت من أكبر وأكثر الماركتات تقديما للعروض الحصرية بأنواعها، وإليكم تفاصيل عروض هذا الأسبوع عبر موقع ثقفني:

عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim big offers

تتوفر مجموعة متميزة من الخصومات الحصرية على أسعار الكثير من الأجهزة الإلكترونية بأنواعها، وأبرزهم الجوالات، حيث يتوفر خصم مميز على سعر هاتف سامسونج أي 12، وعرض آخر منهم على سعر الهاتف المحمول من سامسونج أي 32، وغيرهم من خصومات خاصة على أسعار الأجهزة اللوحية من لينوفو تابلت ام 7، وتنزيل مميز آخر على سعر سماعة آبل اير بودز، وتنزيل آخر بالفروع على أسعار شاشة أمبيكس سمارت 40، وخصومات أخرى مختلفة.

عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market offers

تتوفر خصومات عدة اليوم من العثيم هايبر ماركت على أسعار: شاشة أرو ال أي دي سمارت بحجم ٦٥ بوصة، وعلى سعر شاشة امبيكس سمارت ٥٠، وعلى سعر شاشة أرو ال أي دي ٣٢، كما يوجد خصم آخر منهم على سعر قطاعة الخضار من اي تي سي، وغيرها من خصومات على أسعار خلاط كينوود مع مطحنته، وكذلك يوجد عرض آخر على سعر صانع الطعام من جيباس، وعصارة الحمضيات من كليك أون، وكذلك يتوفر تخفيض على سعر المفرمة الكهربائية من دوتس 1.5 لتر، وتنزيل منهم على سعر مكواة براون البخارية من اس أي، ويوجد أيضاً عرض على سعر فرن Click on الكهربائي.

تنزيلات فبراير بأسعار مميزة اليوم Al othaim big offers

نستكمل تقديم عروض العثيم هايبر ماركت من Al othaim online، ومنهم: خصم مميز على سعر جبن المراعي الكريمية، وغيرهم من خصومات خاصة على أسعار الكيس العائلي من صابون تايد البودرة المركز بحجم ٥ كجم.