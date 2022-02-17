شوف عروض أسواق العثيم بالسعودية وخصومات تصل إلى 60٪ على جميع المنتجات

أسواق العثيم بالسعودية يعد أضخم هايبر ماركت متخصص في بيع جميع السلع والمنتجات الإستهلاكية الضرورية لكل منزل، من سلع غذائية وأجهزة كهربائية ومنتجات للنظافة وللعنايه الشخصية وكثيراً من المنتجات الأخرى وبالإضافة إلى الأسعار المتفاوتة لتناسب كل الفئات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، فهو يسعى جاهداً للحصول على إرضاء العميل والحفاظ على تاريخه العريق، ويتواجد له العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية و الدول العربية أيضاً فهو يعد الأكثر انتشاراً ومبيعاً على الإطلاق.

عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية:

يتواجد بداخل العرض خلاط كينود مع 2 مطحنة سعرها الأن بالعرض 159 ريال سعودي، ومتوفر ايضاً صانع طعام جيباس 4×1 وسعره الأن بعد الخصم 159 ريال سعودي.

متاح الأن بداخل قسم الاجهزه الكهربائيه مكواه براون بخار اس اي 1009 سعرها 129 ريال سعودي.

متوفره بالعرض قطاعة خضار اي تي سي سعر الحبه بالعرض 69 ريال سعودي،متاح أيضاً عصارة حمضيات كليك أون بداخل العرض سعرها 99 ريال سعودي.

متواجد بالعرض فرن كليك كهربائي 4302، لطهي الأطعمة في بضع دقائق سعره بداخل العرض لهذا الاسبوع 269 ريال سعودي.

خصم يصل إلى 10٪ على شاشة امبيكس سمارت 40 بوصة HD، 4K، سعره بالعرض ولفتره محدودة 799 ريال سعودي.

شاشة 65 بوصة إنتاج ارو ال اي دي سمارت HD، عالية الجودة والوضوح سعره الأن بعد الخصم 1869 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على أدوات المطبخ: