نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة حركة سحرية هتقلل فاتورة الكهرباء للنص جهاز صغير ب 50 جنية أساس رفع الكهرباء تخلص منه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مشكلة تقليل فاتورة الكهرباء من المشاكل الشائعة التي تواجه العديد من المنازل حيث يصعب تقليل فاتورة الكهرباء، وإيصالها إلى حد اقتصادي مناسب للجميع لكن يوجد بعض الأجهزة تستهلك الكثير من الكهرباء وتساعد بشكل كبير على ارتفاع ثمن الفاتورة لذلك يجب عليك أن تعلم ما هي الأجهزة وكيف تقلل من استخدامها اليومي حيث يوجد بعض الأجهزة التي يصعب التوقف عن استخدامها مثل المكيف الهوائي فى فصل الصيف.

جهاز صغير ب 50 جنية سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء ل 500 جنية لا تتركه في الفيشة في حالة عدم الاستخدام

المكيف الهوائي

يعد استخدام المكيف في فصل الصيف أمر هام جدا لأنه يصعب التأقلم في الصيف بدون المكيف حيث تكون درجة الحرارة مرتفعة للغاية، لكن هناك بعض الإرشادات التى يجب أن تتبعها حتى تقلل من فاتورة الكهرباء وهي:

يجب تشغيل المكيف فقط في وقت النوم والذي لا يتعدى 7 ساعات وبعد ذلك قم باطفائه حتى لا يستهلك من الكهرباء وأيضا تستطيع أن تحافظ على المكيف لأطول وقت وتحميه من التلف المبكر.

يجب إغلاق المكيف فور الخروج من الغرفة التي تحتوي على المكيف حتى لا يتم تشغيله طوال الوقت ويستطيع أن يستهلك الكهرباء ويرفع من ثمن الفاتورة.

السخان الكهربائي

يعد السخان الكهربائى هو أكثر الأجهزة التي تلي المكيف الكهربائي في الإستهلاك للكهرباء والتي يجب أن تبتعد عنه بصورة كبيرة حتى تحافظ على سعر فاتورة الكهرباء وهناك بعض النصائح يجب أن تتبعها حتى تحافظ على استهلاك الكهرباء:

عليك أن تلجأ إلى تسخين الماء عن طريق البوتاجاز وأن تبتعد عن استخدام السخان طيلة الوقت أو قم باستخدامه مرة واحدة فى اليوم.

عليك أيضا أن تقوم بتشغيل السخان فقط عند استخدامه وبعد ذلك قم بإطفائه لأن الإستخدام دائما يعمل على إضعاف الجهاز والشيء الأهم هو أنه يساعد على استهلاك الكهرباء وهذا الذي نحاول أن نتجنبه وأن نبتعد عنه.

غلاية المياه

ويوجد جهاز كهربائي صغير في الحجم ورخيص الثمن حيث يبدأ سعره من 50 جنيها ، وهذا الجهاز هو غلاية المياه “الكتيل” ويستهلك كهرباء بشكل كبير جدا لأنه يعتمد على التسخين السريع وتجعل فاتورة الكهرباء مرتفعة وذلك وفقا لتحذيرات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .