شوف كميات محدودة في عروض بنده الأسبوعية من مجله بنده Panda بكل الفروع

وتتوالى التخفيضات للأسبوع الثالث على التوالي ضمن عروض بنده الأسبوعية Panda big offers خلال شهر فبراير 2022 لفترة محدودة حتى نفاذ الكميات بالأسواق، حيث يقدم الماركت في كافة أقسامه خصومات خاصة جداً على أسعار كثير من السلع المختلفة المحلية والمستوردة من كتالوج بندة أو من خلال Panda online بنده أونلاين، وسوف نستعرض لكم اليوم أحدث عروض بنده الأسبوعية على أسعار منتجات مختلفة بأسعار منافسة بالأسواق من خلال موقع بنده ضمن عروض موقع ثقفني اليومية بالتفاصيل كاملة.

عروض بنده الأسبوعية من موقع بندة Panda في المملكة العربية السعودية

نستعرض معكم اليوم أحدث عروض بنده الأسبوعية على أسعار الأسماك الطازجة بأنواعها، والتي تشمل: خصم مميز على سعر سمك الماكريل مميز المذاق، وخصم آخر منهم على سعر سمك التونا والشعور الكبير، وكذلك يوجد خصم آخر منهم على سعر فيليه القارووص بالجلد وقطع سمك القارووص مميزة المذاق.

عروض بنده الصفحة الرئيسية من مجله بنده وهايبر بنده Panda

توجد عدة خصومات اليوم من كتالوج بندة الأسبوعي على أسعار قطع اللحوم الطازجة المختلفة، والتي تشمل: خصم مميز على سعر فخد وكتف الخروف السوكاني، كما لديهم خصم آخر على سعر الروستو البقري البرازيلي، وغيرهم من خصومات خاصة على أسعار قطع العجل بالعظم، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار كتف العجل بدون عظم، وغيرهم من قطع اللحم المختلفة.

تنزيلات حصرية اليوم على أسعار كثير من البروتينات الطازجة عالية الجودة

نستكمل مع حضراتكم تقديم بقية خصومات العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market الموجودة في فروع مدن المملكة العربية السعودية على كثير من اللحوم والأسماك الطازجة، ومنهم: عرض جيد على سعر روبيان المزرعة بالحجم الجامبو والحجم الويط، كما لديهم خصم آخر على سعر الكفتة البقري البرازيلي، والبرجر البقري البرازيلي، وخصومات أخرى عديدة على أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بأنواعهم، كما توجد خصومات مستمرة على أسعار كافة أنواع التوابل والبهارات المختلفة، وعروض أخرى منهم على أسعار كافة أنواع المعلبات الفاخرة، كما يتوفر لديهم عروض مميزة على أسعار المثلجات بأنواعها.